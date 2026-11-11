Izabela Janachowska ujawniła imię drugiego syna. Ponownie wybrała zagraniczną pisownię

Izabela Janachowska i Krzysztof Jabłoński. Od występów w telewizji do własnego biznesu

Swoją obecność w mediach Izabela Janachowska zapoczątkowała występami na parkiecie programu „Taniec z Gwiazdami”, kiedy show transmitowała jeszcze stacja TVN. Dalszy rozwój jej kariery tanecznej został jednak przerwany przez odniesioną kontuzję. W życiu prywatnym jej partnerem jest starszy o 27 lat Krzysztof Jabłoński. Przedsiębiorca zbił wielomilionowy majątek na firmie produkującej świece.

Zakochani sformalizowali swój związek pod koniec czerwca 2014 roku. To właśnie organizacja własnej uroczystości sprawiła, że Izabela Janachowska odkryła w sobie zamiłowanie do planowania wesel. Obecnie z sukcesami zarządza własnym imperium w branży ślubno-eventowej, a z jej pomocy chętnie korzystają znane postacie rodzimego show-biznesu. Równolegle spełnia się także jako prezenterka telewizyjna, blogerka oraz twórczyni na platformie YouTube.

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Jak ma na imię drugi syn Izabeli Janachowskiej? Gwiazda postawiła na zagraniczny zapis

Czterdziestoletnia gwiazda z powodzeniem łączy pracę zawodową z macierzyństwem. Pierwszy syn małżeństwa, któremu nadano imiona Christopher Alexander, urodził się w maju 2019 roku. Z kolei w maju bieżącego roku prezenterka ogłosiła kolejną ciążę, a drugi potomek państwa Jabłońskich przyszedł na świat pod koniec września.

Od momentu porodu przedsiębiorczyni regularnie publikuje w mediach społecznościowych kadry z udziałem niemowlęcia. Choć już wcześniej zdecydowała się pokazać twarz chłopca, to dopiero teraz ujawniła, jak go nazwała. W wywiadzie dla magazynu „Glamour” przyznała, że wspólnie z mężem podjęli tę decyzję bardzo dawno temu. Co ciekawe, brali tę opcję pod uwagę już przy narodzinach pierwszego dziecka.

Młodsza pociecha Izabeli Janachowskiej i Krzysztofa Jabłońskiego nosi imię Alexander. Rodzice po raz drugi zdecydowali się na wykorzystanie angielskiej pisowni. Była tancerka już parę lat wcześniej tłumaczyła powody takiego kroku, wskazując na troskę o przyszłość swoich synów.

My dużo wyjeżdżamy, dużo podróżujemy. Myślę, że mały będzie kształcił się gdzieś dalej w świecie, więc chcieliśmy mu ułatwić tę drogę - mówiła w rozmowie z "Dzień Dobry TVN".

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