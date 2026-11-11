Izzy Neale nie żyje. 22-latka zmarła po koszmarnym upadku na torze

O śmierci australijskiej zawodniczki poinformowała jej rodzina za pośrednictwem oficjalnego komunikatu opublikowanego przez organizację Racing NSW. Do tragicznego zdarzenia doszło podczas gonitwy Warren Shire Cotton Cup rozgrywanej na dystansie 1600 metrów, w której 22-latka dosiadała konia o imieniu Marnoo. W pobliżu słupka wyznaczającego 400 metrów zwierzę potknęło się i przewróciło, a dżokejka z dużym impetem uderzyła o ziemię i straciła przytomność. Poszkodowaną przetransportowano śmigłowcem ratunkowym w stanie krytycznym do placówki medycznej w Dubbo. W tym samym wypadku z konia spadł także inny dżokej, Diego Montes de Oca, który wyszedł ze zdarzenia z lżejszymi obrażeniami.

Najbliżsi tragicznie zmarłej Izzy Neale przekazali wiadomość o śmierci dżokejki w poruszającym oświadczeniu.

The following is a statement from the family of jockey Izzy Neale. https://t.co/KqfdhUFem6— Racing NSW (@racing_nsw) November 10, 2026

„Z głębokim smutkiem i złamanymi sercami ogłaszamy odejście naszej ukochanej Izzy. Zmarła otoczona najbliższymi. Izzy jeździła konno, zanim nauczyła się chodzić. Jej miłość do koni była pasją całego życia, która później przekształciła się w miłość do wyścigów” - napisali bliscy Izzy, dodając, że przekazali organy dżokejki na przeszczepy.

Zmarła zawodniczka wywodziła się z miejscowości Merriwa, położonej w australijskim regionie Upper Hunter.Swoją zawodową przygodę z wyścigami konnymi zaczęła w lutym 2024 roku i w trakcie krótkiej kariery zdołała odnieść aż 88 zwycięstw. Przedstawiciele środowiska jeździeckiego zapamiętali Izzy Neale jako niezwykle zdolną oraz stale uśmiechniętą młodą sportsmenkę.