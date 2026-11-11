Aryna Sabalenka obrażona na wizji. Kibice żądają zwolnienia dziennikarza

Sympatycy białoruskiej zawodniczki ostro zareagowali na zachowanie francuskiego komentatora podczas relacji z turnieju WTA Finals. Kibice domagają się natychmiastowego zwolnienia dziennikarza Matthieu Soliera. Do incydentu doszło w trakcie emisji materiału promującego zawody, kiedy na ekranie pojawiła się wiceliderka światowego rankingu. Kamera uchwyciła moment, w którym Aryna Sabalenka przesyła całusa w kierunku zgromadzonej przed telewizorami publiczności, co spotkało się z niewybredną reakcją na wizji.
Wypowiadający się w tle Matthieu Solier najprawdopodobniej nie miał pojęcia, że jego mikrofon wciąż pozostaje włączony, przez co widzowie usłyszeli jego niestosowny komentarz dotyczący reprezentantki Białorusi.
„Patrzcie, patrzcie, patrzcie, ona jest taka okropna!” - wypalił w transmisji na żywo dziennikarz.
Fragment feralnej transmisji błyskawicznie obiegł media społecznościowe i wywołał ogromne oburzenie. W obliczu narastającego skandalu stacja telewizyjna BeIN Sports opublikowała oświadczenie z oficjalnymi przeprosinami.
„Żałujemy i zdecydowanie potępiamy uwagi wygłoszone na żywo dziś wieczorem podczas transmisji WTA Finals. Te komentarze nie odzwierciedlają wartości beIN SPORTS. Potwierdzamy nasze zaangażowanie w traktowanie wszystkich sportowców i współpracowników w naszych transmisjach z szacunkiem” - napisano.