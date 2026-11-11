Aryna Sabalenka obrażona na wizji. Kibice żądają zwolnienia dziennikarza

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-11-11 12:07

Aryna Sabalenka zainaugurowała turniej WTA Finals wygraną nad Karoliną Muchovą (7:6, 7:5), ale wynik sportowy zszedł na dalszy plan. Wszystko przez skandaliczny komentarz, który padł pod adresem białoruskiej tenisistki podczas relacji na żywo.

Sympatycy białoruskiej zawodniczki ostro zareagowali na zachowanie francuskiego komentatora podczas relacji z turnieju WTA Finals. Kibice domagają się natychmiastowego zwolnienia dziennikarza Matthieu Soliera. Do incydentu doszło w trakcie emisji materiału promującego zawody, kiedy na ekranie pojawiła się wiceliderka światowego rankingu. Kamera uchwyciła moment, w którym Aryna Sabalenka przesyła całusa w kierunku zgromadzonej przed telewizorami publiczności, co spotkało się z niewybredną reakcją na wizji.

Wypowiadający się w tle Matthieu Solier najprawdopodobniej nie miał pojęcia, że jego mikrofon wciąż pozostaje włączony, przez co widzowie usłyszeli jego niestosowny komentarz dotyczący reprezentantki Białorusi.

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Tenisistka na tym zdjęciu to...
Aryna Sabalenka
„Patrzcie, patrzcie, patrzcie, ona jest taka okropna!” - wypalił w transmisji na żywo dziennikarz.

Fragment feralnej transmisji błyskawicznie obiegł media społecznościowe i wywołał ogromne oburzenie. W obliczu narastającego skandalu stacja telewizyjna BeIN Sports opublikowała oświadczenie z oficjalnymi przeprosinami.

„Żałujemy i zdecydowanie potępiamy uwagi wygłoszone na żywo dziś wieczorem podczas transmisji WTA Finals. Te komentarze nie odzwierciedlają wartości beIN SPORTS. Potwierdzamy nasze zaangażowanie w traktowanie wszystkich sportowców i współpracowników w naszych transmisjach z szacunkiem” - napisano.

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