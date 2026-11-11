Maja Chwalińska rezygnuje z gry w kadrze. Polski Związek Tenisowy reaguje

Plan zakładał, że po urlopie spędzonym na Malediwach Maja Chwalińska wystąpi jeszcze w obecnych rozgrywkach w narodowych barwach. Fani zdawali sobie jednak sprawę, że 12. tenisistka światowego rankingu może ostatecznie odpuścić starcie ze Szwedkami. We wtorkowy wieczór finalistka tegorocznego turnieju Roland Garros oficjalnie przekazała w mediach społecznościowych trudną decyzję o wycofaniu się z gry. Swoją absencję uargumentowała kłopotami ze zdrowiem oraz dużym wyczerpaniem po bardzo wymagającym sezonie.
"Po długim namyśle podjęłam trudną dla mnie decyzję o rezygnacji z udziału w tegorocznym Billie Jean King Cup we Włocławku. Za mną bardzo intensywny sezon – zarówno pod względem fizycznym, jak i mentalnym. Wciąż zmagam się z problemami zdrowotnymi i choć sercem bardzo chciałabym być na korcie, rywalizować i reprezentować swój kraj, wiem, że na ten moment nie jestem jeszcze gotowa, by dać z siebie 100%.
To zdecydowanie nie jest dla mnie łatwa decyzja, ale czasami najważniejsze jest, by posłuchać swojego organizmu i dać sobie tyle czasu, ile potrzeba, aby w pełni wrócić do zdrowia i formy. Dziękuję wszystkim za wyrozumiałość, wsparcie i dobre słowa. Nieustannie pracuję nad tym, by jak najszybciej wrócić do pełni sił. Trzymam mocno kciuki za dziewczyny i całą reprezentację" - napisała Maja Chwalińska.
Polski Związek Tenisowy reaguje na decyzję Mai Chwalińskiej przed meczem ze Szwecją
Rywalizacja ze Szwedkami odbędzie się 20 oraz 21 listopada na terenie Hali Mistrzów we Włocławku. W obliczu nieobecności Igi Świątek oraz Mai Chwalińskiej, w reprezentacji Polski wystąpią Katarzyna Kawa, Martyna Kubka, Linda Klimovicova oraz Weronika Falkowska. Prowadzący kadrę kapitan Dawid Celt dysponuje jeszcze prawem do powołania piątej tenisistki i dokonania zmian we wstępnym składzie. Ostateczny termin na modyfikacje personalne upływa dokładnie godzinę przed ceremonią losowania, która odbędzie się 19 listopada.
Władze Polskiego Związku Tenisowego błyskawicznie odniosły się do oświadczenia Mai Chwalińskiej i opublikowały w swoich mediach społecznościowych wpis skierowany bezpośrednio do zawodniczki.
"Maju, dziękujemy za wszystkie emocje, których dostarczyłaś w tym wyjątkowym sezonie. Dołączyłaś do światowej czołówki i zostałaś inspiracją dla wielu osób. Pokazałaś, że ciężką pracą da się spełnić marzenia. Nawet te, które są ustawione bardzo wysoko! Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia, bo ono zawsze jest najważniejsze!" - napisał do Mai PZT.