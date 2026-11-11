MSZ zablokowało przyjazd rosyjskich skoczków do Polski. Zapadła ostateczna decyzja

Choć Międzynarodowa Federacja Narciarska i Snowboardowa (FIS) poszła śladem wytycznych Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i pozwoliła wybranym Rosjanom na starty w nadchodzącym sezonie pod neutralną flagą, ostateczny głos pozostawiono gospodarzom poszczególnych konkursów. To konkretne państwa organizujące rywalizację decydują o wpuszczeniu sportowców z kraju agresora na swoje terytorium, a Polska w sposób bezkompromisowy wykorzystała przysługujące jej prawo.

W oficjalnym komunikacie przesłanym redakcji Interii Sport resort dyplomacji wskazał na aktualne regulacje prawne wynikające z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przepisy te zabraniają obywatelom Federacji Rosyjskiej przekraczania zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na odcinku polskim, a także korzystania z krajowych portów lotniczych i morskich. Lista wyjątków od tej reguły nie obejmuje sportowców przyjeżdżających na zawody.

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"Obywatele Federacji Rosyjskiej nie są uprawnieni do przekraczania polskiej granicy państwowej stanowiącej granicę zewnętrzną Unii Europejskiej, przekraczania granicy na polskich lotniczych oraz morskich przejściach granicznych" - napisano w oświadczeniu. "Przewidziane są wyjątki określające kategorie obywateli Federacji Rosyjskiej, których powyższe ograniczenie nie dotyczy. Wśród nich nie są wyszczególnieni sportowcy uczestniczący w wydarzeniach sportowych na terytorium Polski. Mając powyższe na uwadze, brak jest podstaw do wydania wiz rosyjskim skoczkom narciarskim, w celu uczestniczenia w zawodach sportowych na terytorium Polski" - dodano

Taki obrót spraw definitywnie przekreśla występ skoczków z Rosji podczas konkursów zaplanowanych od 4 do 6 grudnia w Wiśle oraz w dniach 15-17 stycznia w Zakopanem. Ruch Ministerstwa Spraw Zagranicznych stanowi kontynuację dotychczasowej polityki względem obywateli tego państwa i udowadnia, że utrzymanie sankcji oraz bezpieczeństwo kraju są ważniejsze niż wytyczne organizacji sportowych. Na polskich skoczniach w ramach Pucharu Świata zabraknie miejsca dla zawodników reprezentujących agresora.