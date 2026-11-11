Jan Bednarek dotarł na zgrupowanie reprezentacji Polski po groźnym urazie głowy

Spis treści Jan Bednarek na treningu reprezentacji Polski. Zobacz zdjęcia ze zgrupowania

Niedzielne spotkanie ligowe pomiędzy FC Porto a Vitorią Guimaraes zakończyło się dla Jana Bednarka przedwcześnie. Polski defensor musiał opuścić murawę wieczorem po tym, jak został silnie trafiony piłką w głowę, co wywołało u niego wstrząśnienie mózgu oraz problemy z widzeniem. Już w poniedziałek lekarze portugalskiej ekipy wydali jednak komunikat, w którym przekazali, że piłkarz dostanie zgodę na wyjazd na kadrę, choć dotrze tam później niż Jakub Kiwior, jego klubowy kolega z zespołu „Smoków”.

Obrońca zameldował się w hotelu reprezentacji w środę 11 listopada, kiedy reszta drużyny zakończyła już poranne zajęcia. Po przyjeździe Jan Bednarek znalazł czas na przywitanie się z resztą kadrowiczów oraz rozdanie autografów zgromadzonym na miejscu kibicom. W najbliższą sobotę Biało-Czerwoni zmierzą się na wyjeździe w Bukareszcie z Rumunią w ramach Ligi Narodów, ale zawodnika zabraknie na boisku przez nadmiar żółtych kartek z poprzednich kolejek. Będzie mógł natomiast wystąpić w zaplanowanym trzy dni później starciu ze Szwecją.

Przed dwiema ostatnimi seriami gier fazy grupowej Ligi Narodów reprezentacja Polski plasuje się na trzeciej pozycji w tabeli, co gwarantuje utrzymanie w drugiej dywizji. Choć ryzyko degradacji do niższej ligi jest niewielkie, to szanse na wywalczenie promocji do elity również są minimalne. Równocześnie polscy zawodnicy walczą o jak najlepsze rozstawienie w koszykach przed losowaniem eliminacji do Euro 2028.

Do obecnego położenia drużyny odniósł się selekcjoner Jan Urban, cytowany przez Polską Agencję Prasową. „Jesteśmy w takiej sytuacji przede wszystkim przez mecze z Bośnią (0:0 u siebie i 0:1 na wyjeździe, red.). Nie wyobrażaliśmy sobie, że tak będziemy punktować z tym rywalem. Bylibyśmy dzisiaj w zupełnie innym położeniu w grupie, mając rzeczywiście szansę, nie wiem, czy na pierwsze, ale na pewno na drugie miejsce. Tego żałujemy, bo powinniśmy mieć więcej punktów” - powiedział szkoleniowiec.

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Jan Bednarek na treningu reprezentacji Polski. Zobacz zdjęcia ze zgrupowania