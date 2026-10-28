Monika Pyrek zachwyciła na gali #Wszechmocne 2026. Jej kreacja przyćmiła inne gwiazdy

Monika Pyrek i Maja Klajda na gali plebiscytu #Wszechmocne

Zorganizowana przez portal WP piąta edycja plebiscytu #Wszechmocne przyciągnęła tłumy rodzimych sław, które zaprezentowały się na czerwonym dywanie w niezwykle szykownych, wieczorowych strojach. Największe wrażenie na zgromadzonych zrobiła jednak 46-letnia Monika Pyrek. Zasłużona polska tyczkarka, mająca na koncie dwa tytuły wicemistrzyni świata oraz wicemistrzostwo Europy, wybrała na ten wieczór klasyczny zestaw w odcieniu beżu. W tym wydaniu była lekkoatletka wyglądała jak dyrektor wielkiej korporacji i prezentowała się wprost zjawiskowo. Wybór takiej kreacji sprawił, że sportsmenka przyćmiła inne obecne na wydarzeniu gwiazdy, w tym Miss Polonia 2024 Maję Klajdę, a także Joannę Przetakiewicz, Agnieszkę Kaczorowską oraz Agnieszkę Hyży. Trzeba jednak obiektywnie przyznać, że każda z wymienionych pań wyglądała tego wieczoru doskonale, o czym można przekonać się, oglądając zdjęcia z imprezy.

Anastazja Kuś rozpoczęła studia. 19-latka już zachwyca na uczelni!

51

Wyniki plebiscytu #Wszechmocne 2026. Pełna lista nagrodzonych kobiet

Gospodynią oficjalnej gali była dziennikarka Anna Kalczyńska, natomiast o część artystyczną i muzyczną wieczoru zadbały cenione piosenkarki, wśród których znalazły się między innymi Zalia oraz Natalia Kukulska. Poniżej znajduje się pełne zestawienie zwyciężczyń wyróżnionych w tegorocznym plebiscycie #Wszechmocne 2026 w poszczególnych kategoriach.

Anastazja Kuś skradła show na gali Złote Kolce. Jej odważna kreacja przykuwała wzrok

• Kategoria #Wszechmocne w macierzyństwie przyniosła zwycięstwo Zofii Ożarek-Wodzinowskiej, która funkcjonuje w przestrzeni internetowej pod pseudonimem „MigatoMama”.

• Tytuł #Wszechmocne w sporcie odebrała tenisistka Maja Chwalińska, którą doceniono za jej świetny występ w turnieju Roland Garros 2026 oraz wynikający z niego awans na 21. pozycję w światowym rankingu WTA.

• Statuetkę #Wszechmocne dla społeczeństwa otrzymała Ewa Drobek, pracująca jako nauczycielka i będąca finalistką prestiżowego konkursu Global Teacher Prize.

• Wyróżnienie #Wszechmocne w sieci trafiło w ręce dr Agnieszki Nalewczyńskiej, lekarki ginekolog zajmującej się szerzeniem wiedzy o zdrowiu intymnym wśród Polaków.

• W kategorii #Wszechmocne w biznesie triumfowała restauratorka i szefowa kuchni Beata Śniechowska, która zapisała się w historii jako pierwsza Polka z gwiazdką Michelin.

• Nagrodę #Wszechmocne w sztuce przyznano aktorce Agacie Turkot w uznaniu za jej kreację aktorską w produkcji „Dom dobry” wyreżyserowanej przez Wojciecha Smarzowskiego.

• Zwyciężczynią #Wszechmocne w popkulturze ogłoszono wokalistkę Zalię, która ma na koncie Fryderyki 2026 za popowy album oraz singiel roku, a także występuje jako główna gwiazda Męskiego Grania Orkiestry.

• W dziedzinie #Wszechmocne w nauce bezkonkurencyjna okazała się ekolożka i badaczka ssaków dr Katarzyna Nowak, będąca pierwszą reprezentantką Polski z międzynarodowym wyróżnieniem Planet Earth Award 2026.

• Tytuł #Wszechmocne w dziennikarstwie powędrował do duetu Agnieszka Szwajgier i Dorota Salus, autorek przygotowanego dla Radia 357 reportażu dźwiękowego pod tytułem „Miłość w czasach AI”.

• Statuetkę #Wszechmocne dla planety odebrała Dominika Marć, pełniąca funkcję ambasadorki inicjatywy „Zakorzenione”, wspierającej ekologiczne projekty na terenach wiejskich.

• Nagrodę specjalną #Wszechmocne wśród kobiet wręczono Angelice Leszczyńskiej, która jest prezeską oraz współzałożycielką Fundacji Złotowianki.