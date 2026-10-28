Filip Chajzer chce załatwić żonie udział w „Tańcu z Gwiazdami”. Edward Miszczak stanowczo odpowiada

Filip Chajzer i Bianka Chajzer chętnie korzystają z medialnego rozgłosu

Filip Chajzer stanął na ślubnym kobiercu 19 września, a jego wybranką została młodsza o przeszło dwie dekady Bianka. Mimo krótkiego stażu samej znajomości oraz związku, świeżo upieczeni małżonkowie są przekonani, że spędzą ze sobą resztę życia.

Z początku dziennikarz stronił od ujawniania twarzy partnerki i publikował w sieci jedynie fotografie jej pleców bądź dłoni. Przez pewien czas sprawiało to wrażenie, że para faktycznie zamierza strzec swojej intymności. Przełom nastąpił zaledwie trzy doby po ceremonii, kiedy to 20-latka pojawiła się jako gość w internetowym podcaście męża.

Od tego momentu młoda kobieta błyskawicznie zdobywa popularność w internecie. Niedługo po wspólnym nagraniu otworzyła swój profil dla wszystkich użytkowników, co przełożyło się na lawinowy wzrost liczby fanów. W krótkim czasie grono jej odbiorców powiększyło się z 300 do przeszło 30 tysięcy, a aktualnie poczynania Bianki Chajzer śledzi ponad 83 tysiące internautów.

Prezenter konsekwentnie przekuwa szum medialny wokół młodej małżonki w konkretne działania biznesowe. Dwudziestolatka zrealizowała już pierwsze kontrakty reklamowe jako influencerka, a u boku męża pojawia się w podcastach i na konferencjach, gdzie występuje jako specjalistka od wizerunku. Para stworzyła także witrynę internetową, za pośrednictwem której oferuje odpłatne nagrywanie życzeń za wysokie kwoty.

Zobacz również: Zaskakująca przeszłość zawodowa Bianki Chajzer. W sieci wciąż krąży to nagranie!

Quiz o Tańcu z Gwiazdami: połącz gwiazdy z ich tanecznymi partnerami Pytanie 1 z 15 Andrzej Nejman Magdalena Soszyńska Agnieszka Pomorska Kamila Kajak Następne pytanie

Bianka Chajzer wystąpi w „Tańcu z Gwiazdami”? Edward Miszczak ucina spekulacje

Plany małżonków sięgają jednak znacznie dalej i obejmują występy na szklanym ekranie. Prezenter wielokrotnie zachwalał w nagraniach swobodę, z jaką jego wybranka zachowuje się przed obiektywem, a teraz rzekomo próbuje załatwić jej kontrakt w widowisku „Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami”.

Na parkiecie tego formatu pojawiały się już w przeszłości postacie budzące skrajne emocje, a od pewnego czasu produkcja chętnie zatrudnia też twórców internetowych, do których grona dołącza obecnie Bianka. Redakcja portalu Pudelek postanowiła zweryfikować te doniesienia bezpośrednio u Edwarda Miszczaka. Dziennikarze zapytali go o ewentualny angaż żony Chajzera oraz o to, czy w ogóle kojarzy taką osobę.

Nie - odpowiedział krótko dyrektor programowy Polsatu.

Sam Filip Chajzer ma już za sobą udział w "Tańcu z Gwiazdami". Wystąpił wiosną 2024 roku w czternastej edycji programu. Partnerowała mu Hanna Żudziewicz. O potencjalny udział Bianki Chajzer w "Tańcu z Gwiazdami" zapytaliśmy Iwonę Pavlović po niedzielnym odcinku.

Nie znam jej, więc nie wiem. [...] Jeśli chodzi o młodsze pokolenie, nie znam wszystkich tych osób. Nie znam też żony Filipa, więc chyba nawet nie powinnam się wypowiadać na ten temat. Wybaczcie! - powiedziała nam jurorka.

Małżonkowie mieli również rozważać występ w formacie „Azja Express”, lecz wcześniejszy udział Filipa w tym projekcie praktycznie przekreśla takie plany. Jeszcze przed zawarciem małżeństwa Bianka dostała natomiast propozycję dołączenia do obsady „Królowej przetrwania”. Osoba z bliskiego otoczenia pary przekazała nam jednak, że narzeczeni wspólnie postanowili zrezygnować z tej możliwości.

Od momentu odrzucenia tamtej oferty upłynęło już jednak trochę czasu, a dwudziestolatka zdążyła zyskać sporą rozpoznawalność. Oboje z mężem wykazują obecnie ogromną determinację, by zaistnieć w mediach, a skład czwartego sezonu programu „Królowa przetrwania” wciąż pozostaje otwarty.

Zobacz również: Filip i Bianka Chajzerowie ruszyli z nowym biznesem. Złożą ci życzenia, jeśli srogo zapłacisz

30