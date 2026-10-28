Rozbój we Wrocławiu. 54-latek podejrzany o oszustwa metodą na hydraulika

Rozbój w przychodni na wrocławskim Śródmieściu

Policjanci z pionu kryminalnego prowadzili czynności w sprawie rozboju, do którego doszło 18 września 2026 roku w jednej z przychodni na terenie wrocławskiego Śródmieścia. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że sprawca miał chwycić pokrzywdzonego za szyję i przytrzymywać go, doprowadzając tym samym do stanu bezbronności. Następnie miał zabrać mu portfel, w którym było 150 zł. Na podstawie zebranych informacji śledczy ustalili tożsamość podejrzanego.

Oszustwa metodą na hydraulika na Starym Mieście

W trakcie dalszych czynności policjanci ustalili, że 54-latek miał wspólnie z inną osobą oszukiwać seniorów na przełomie września i października 2026 roku. Sprawcy mieli pod pretekstem awarii rur kanalizacyjnych wchodzić do wcześniej upatrzonych mieszkań na Starym Mieście. Jeden z mężczyzn miał odwracać uwagę mieszkańca rozmową, a drugi przeszukiwać mieszkanie. Łączne straty pokrzywdzonych wyniosły blisko 5 tysięcy złotych. Wśród skradzionych przedmiotów znalazły się pieniądze i biżuteria.

Tymczasowy areszt dla podejrzanego

54-latek usłyszał zarzuty. Był już wcześniej karany. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące. Z uwagi na recydywę podejrzanemu może grozić kara do 15 lat pozbawienia wolności. Policjanci nadal prowadzą czynności w tej sprawie i nie wykluczają przedstawienia kolejnych zarzutów.

Policja ostrzega przed oszustwami na hydraulika

Policja przypomina, by nie wpuszczać do mieszkań nieznanych osób podających się za hydraulików, pracowników administracji lub przedstawicieli innych służb bez potwierdzenia ich tożsamości oraz celu wizyty. W razie wątpliwości należy zamknąć drzwi i skontaktować się z administracją budynku albo właściwą instytucją, by potwierdzić, czy dana osoba rzeczywiście reprezentuje instytucję, na którą się powołuje. Każde podejrzane zachowanie należy niezwłocznie zgłosić policji. Nie należy również przekazywać obcym osobom pieniędzy, biżuterii ani innych wartościowych przedmiotów.

Źródło: Policja.pl