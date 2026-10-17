Izabela Janachowska trzy tygodnie po porodzie zachwyca w szpilkach. Tak pokazała się w śniadaniówce!

Drugi syn Izabeli Janachowskiej. O drugim dziecku mówiła od dłuższego czasu

Dla Izabeli Janachowskiej i jej męża Krzysztofa Jabłońskiego ostatni miesiąc był wyjątkowy. Pod koniec września para przywitała na świecie swojego drugiego synka. Radosną informacją dumna mama podzieliła się za pośrednictwem mediów społecznościowych. Chwilę później na jej profilu zagościły rozczulające zdjęcia prosto ze szpitala. Na fotografiach można było dostrzec nie tylko ukochanego męża, ale również starszego syna pary.

Obecnie dom gwiazdy wypełnia szczęście związane z pojawieniem się noworodka, jednak jeszcze niedawno Janachowska głośno mówiła o swoim pragnieniu ponownego utulenia w ramionach maluszka. W sierpniu 2024 roku, podczas pobytu w ośrodku preadopcyjnym, nie kryła ogromnego poruszenia. Przebywanie z niemowlętami wyzwoliło w niej silne emocje i sprawiło, że poczuła ogromną nostalgię za okresem, kiedy jej starszy syn był jeszcze noworodkiem.

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Ja tak bym chciała takiego małego dzidziusia - mówiła.

Ekspertka ślubna wielokrotnie wspominała również, że zależy jej na tym, aby jej pierwszy syn nie pozostał jedynakiem. Marzenie to ostatecznie się spełniło. Urodzony w maju 2019 roku Christopher Alexander ma już młodszego brata. Początki w powiększonym gronie wiązały się z ogromnymi emocjami. Fotografie wykonane w szpitalnej sali ukazują poruszoną matkę, szczęśliwego ojca oraz starszego brata, który zapoznaje się z nowym członkiem rodziny. W tej wyjątkowej chwili Krzysztof Jabłoński wręczył żonie imponujący bukiet białych róż, a całe spotkanie zostało uwiecznione na zdjęciach.

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Pierwsze chwile razem. Chcę je zapamiętać na zawsze - pisała Janachowska w sieci.

Janachowska w "Pytaniu na śniadanie". Wróciła do telewizji zaledwie trzy tygodnie po porodzie

Niespełna miesiąc po porodzie Izabela Janachowska zaszczyciła swoją obecnością studio "Pytania na śniadanie". Gwiazda pojawiła się w porannym programie w szykownym, ciemnym, dżinsowym komplecie. Swoją figurę zaakcentowała szerokim paskiem w talii, a stylizację uzupełniła szpilkami. Prezentowała się tak, jakby od czasu jej ciąży minęło mnóstwo czasu, mimo że zaledwie miesiąc temu dumnie eksponowała zaokrąglony brzuch. Dziś po ciążowych kształtach nie ma już żadnego śladu, a jej świetna kondycja robi ogromne wrażenie. Na antenie TVP2 opowiadała o wyzwaniach związanych z nową codziennością i o tym, jak udaje jej się godzić obowiązki macierzyńskie z aktywnością zawodową.

Warto zaznaczyć, że celebrytka zdążyła już wrócić do swoich obowiązków zawodowych. Jej instagramowy profil obfituje w świeże nagrania, na których prezentuje m.in. najnowsze trendy na jesień oraz zdradza patenty na dni, kiedy brakuje jej pomysłu na stylizację. Na wideo opublikowanym zaledwie dwa tygodnie po urodzeniu dziecka tryskała energią i blaskiem, co w przypadku świeżo upieczonych mam należy raczej do rzadkości. Jak zareagowali na to użytkownicy sieci?

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"Zwykła kobieta dwa tygodnie po porodzie często ledwo się rusza, nie ma siły na nic i próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Nie każda ma sztab ludzi do pomocy, osobę do gotowania, sprzątania i nianię do dziecka. Nie każda ma też ogromne pieniądze, żeby móc skupić się tylko na sobie i swoim wyglądzie", "Do kobiet po porodzie: super, jak się ogarnęłaś z pomocą lub bez, ale daj sobie czas. To nie jest wyścig. Tak tylko piszę na wszelki wypadek, gdyby ktoś odczuł presję", "Szacun, ale to nie wyścig. Jedna wraca po 2 latach druga po 2 miesiącach. Myślę, że kwestie finansowe też dużo robią w rodzinach, gdzie stać może na opiekunkę lub po prostu rodzina pomaga" - czytamy.

Czy sytuacja Janachowskiej to wyjątek? W świecie show-biznesu szybki powrót do idealnej sylwetki i aktywności zawodowej tuż po narodzinach dziecka nie jest zjawiskiem niespotykanym, a gwiazdy często zaskakują swoim tempem regeneracji.

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Małgorzata Tomaszewska o sylwetce nastolatki. Ona urodziła dwójkę dzieci!

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