Groźby i uszkodzenie samochodu w Garbatce. Piaseczyńscy kryminalni zatrzymali 30-latka

Groźby i wybita szyba w samochodzie w Garbatce

Oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie otrzymał zgłoszenie o ataku przed jedną z posesji w Garbatce. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy lokalnego komisariatu, którzy zastali tam 30-letniego pokrzywdzonego. Mężczyzna relacjonował, że podczas powrotu od rodziny zauważył samochód jadący za nim. Gdy zaparkował przed posesją, z samochodu wysiadł nieznany mu mężczyzna. Według relacji pokrzywdzonego groził mu śmiercią, wymachiwał niebezpiecznym narzędziem, a następnie wybił szybę w drzwiach auta i odjechał.

Piaseczyńscy kryminalni zatrzymali podejrzanego

Policjanci ustalili, że zdarzenie w Garbatce zarejestrowała kamera monitoringu zamontowana na jednej z posesji. Sprawą zajęli się funkcjonariusze piaseczyńskiego wydziału kryminalnego. Po analizie nagrania i przeprowadzeniu własnych ustaleń kilka dni później zatrzymali 30-letniego podejrzanego. Podczas przeszukania samochodu podejrzanego policjanci znaleźli łyżkę do zmiany opon. Według ich ustaleń mężczyzna miał użyć jej, by grozić pokrzywdzonemu, a następnie wybić szybę.

30-latek usłyszał zarzuty

Zatrzymany 30-latek trafił do policyjnej celi. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu dwóch zarzutów: kierowania gróźb karalnych i uszkodzenia mienia. Prokurator zastosował wobec mężczyzny policyjny dozór jako środek zapobiegawczy. Za zarzucane przestępstwa grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Czynności w sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Piasecznie.

Źródło: Policja.pl