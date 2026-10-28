Korupcja w Pucku. Zatrzymano trzy osoby w sprawie nadzoru budowlanego

Trzy osoby zatrzymane w sprawie korupcyjnej w Pucku

Działania prowadzili policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, przy wsparciu funkcjonariuszy Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji. Śledztwo jest nadzorowane przez Prokuraturę Rejonową w Pucku. Jak przekazała policja, do rozwoju sprawy przyczyniły się również informacje uzyskane po publikacjach w mediach z maja 2026 roku. Pozwoliły one śledczym dotrzeć do kolejnych wiarygodnych źródeł i zgromadzić dodatkowy materiał dowodowy.

Policjanci zabezpieczyli dokumentację i nośniki danych

8 października od wczesnych godzin porannych funkcjonariusze prowadzili działania na terenie Pucka i powiatu puckiego. Przeszukali miejsca zamieszkania i użytkowane pomieszczenia służbowe osób objętych postępowaniem. Zabezpieczyli dokumentację oraz nośniki danych, które mogą mieć znaczenie dla prowadzonego śledztwa. W trakcie działań zatrzymano trzy osoby.

Podejrzenia związane z kontrolą nieruchomości

Według ustaleń śledczych kierownik budowy miał zostać nakłoniony do wręczenia urzędnikowi korzyści majątkowej w zamian za przeprowadzenie kontroli i oględzin nieruchomości. Kontrola i oględziny miały służyć uniemożliwieniu użytkowania budynku jako lokalu usługowego. Kierownik budowy miał także przyjąć łapówkę za pośrednictwo w załatwieniu tej sprawy. Zatrzymany urzędnik jest podejrzany o przyjęcie korzyści majątkowej za wykonanie kontroli, a trzecia osoba miała nakłaniać do popełnienia czynów zabronionych i wręczyć łapówkę.

Zarzuty i środki zapobiegawcze wobec podejrzanych

Prokurator przedstawił wszystkim trzem podejrzanym zarzuty płatnej protekcji oraz czynnej i biernej korupcji. Wobec każdej z tych osób zastosowano dozór Policji, poręczenie majątkowe, zakaz opuszczania kraju oraz zakaz kontaktowania się z pozostałymi podejrzanymi. Wobec urzędnika zastosowano dodatkowo zawieszenie w czynnościach służbowych oraz zakaz wykonywania obowiązków na stanowisku inspektora Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pucku na czas postępowania. Za przyjmowanie i wręczanie korzyści majątkowych w związku z wpływami w instytucjach publicznych grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy, a policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań.

Źródło: Policja.pl