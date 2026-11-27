Jennifer Barreto to pierwsza taka Miss Universe

Wydawało się, że zwycięstwo Jennifer Barreto będzie przełomowe dla konkursu Miss Universe. Już kilka lat temu organizatorzy znieśli górny limit wieku i dopuścili do udziału matki, żony i rozwódki. Była to przełomowa decyzja dla konkursów piękności, które wcześniej były zarezerwowane dla bezdzietnych panien do około 26. roku życia. Historyczny sukces Jennifer został jednak przysłonięty innym kontrowersjami. Pojawia się wiele komentarzy, że jej zwycięstwo nie było sprawiedliwe. Pojawiają się też oskarżenia o ustawkę albo "kupienie korony".

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Podważają wynik Miss Universe 2026

Dzień po finale Miss Universe zwyciężczyni opublikowała zdjęcia z pierwszego dnia po koronacji. Zamiast gratulacjami, komentarze zostały wypełnione oskarżeniami. Internauci piszą, że na finałowe pytanie odpowiedziała najgorzej ze wszystkich finalistek. Wiele osób uważa też, że wygrała tylko dlatego, że finał odbywał się w jej ojczyźnie. Dodatkowo nie jest to pierwsza taka sytuacja, ponieważ wiele lat temu inna Portorykanka została już koronowana na Miss Universe we własnym kraju.

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Brutalne komentarze internautów

Oto wybrane komentarze, które można przeczytać w social mediach Jennifer Barreto:

Gratulujemy zakupu korony!

Wygrała w bingo, które sama zorganizowała.

Kpina z widzów.

Ludzie mają prawo być zdenerwowani takim wynikiem, ostatecznie szkoda tych dziewczyn, które naprawdę zasługiwały na to, żeby tam być.

Możesz być Miss Universe w swoim kraju, ale nigdy nie będziesz Miss Universe w oczach świata.

Ciekawe, ile zapłaciłaś za ten tytuł.