Michalina Goździk uległa wypadkowi podczas treningu. Nastolatka walczy o sprawność

Konie stanowiły cały świat pełnej pasji 14-letniej Michaliny Goździk. Podczas jednego z treningów jeździeckich doszło jednak do tragicznego wypadku, a upadek spowodował u dziewczynki poważny uraz rdzenia kręgowego. W jego następstwie nastolatka zmaga się dziś z niedowładem czterokończynowym i każdego dnia toczy walkę o powrót do normalnego życia oraz realizację marzeń. Aby mogła odzyskać sprawność, niezbędna jest kosztowna rehabilitacja w specjalistycznym ośrodku, która wiąże się z ogromnymi wydatkami.

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Świt Szczecin wspiera leczenie Michaliny. Kibice zebrali pieniądze na meczu

W pomoc nastolatce zaangażowało się środowisko sportowe, w tym piłkarze i kibice. Podczas rozegranego 20 listopada meczu Świtu Szczecin ze Stalą Stalowa Wola wolontariusze z Fundacji Votum zebrali do puszek 3 217,64 zł, a sam klub przekazał 1 200,00 zł dochodu z biletów, co łącznie dało kwotę 4 417,64 zł na leczenie dziewczynki. W przerwie spotkania przeprowadzono również licytacje, na których można było zdobyć między innymi piłkę z podpisami piłkarzy Pogoni Szczecin.

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Akcja zorganizowana na stadionie stanowi część szerszego przedsięwzięcia, w ramach którego planowane są kolejne koncerty charytatywne. Osoby chcące wesprzeć Michalinę w walce o powrót do zdrowia mogą także wpłacać środki za pośrednictwem internetowej kwesty na portalu zrzutka.pl.