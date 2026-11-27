Helena Rubik wybiera studia w USA. Z rodzicami odwiedziła sześć miast

Rodzina Agaty i Piotra Rubików przeniosła się do Stanów Zjednoczonych ponad trzy lata temu, a teraz ich starsza córka szykuje się do kolejnego życiowego etapu. Helena przystąpiła do rekrutacji na studia i z pomocą rodziców szukała odpowiedniej uczelni. Całą rodziną pojechali do sześciu amerykańskich miast, by obejrzeć tamtejsze szkoły.

W programie "Dzień Dobry TVN" Helena Rubik przybliżyła zasady rekrutacji na amerykańskie uczelnie. Przyszli studenci za oceanem mają możliwość złożenia aplikacji nawet do dwudziestu szkół, natomiast odpowiedzi spływają do nich stopniowo w następnych miesiącach.

Do marca będę dostawać kolejne decyzje i muszę zdecydować się na którąś z uczelni przed majem – wyjaśniła Helena Rubik.

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Helena Rubik stawia na bioinżynierię. Ma już staż w laboratorium

Starsza córka Piotra Rubika nie planuje kariery muzycznej w ślad za ojcem. Zamiast tego postanowiła aplikować na bioinżynierię, która znalazła się w kręgu jej zainteresowań. Helena nie ogranicza się wyłącznie do teorii i już teraz odbywa staż w laboratorium, dzięki czemu sprawdza w praktyce, czy tego typu zajęcie jej odpowiada.

Mam teraz taki staż, że pracuję w laboratorium, więc zbieram doświadczenie i to mi się podoba – zdradziła w programie TVN.

Helena zaznaczyła również, że system szkolnictwa wyższego w USA pozwala na zmianę kierunku nawet po rozpoczęciu studiów. Obecnie jednak jej głównym celem pozostaje bioinżynieria.

Agata Rubik o planach rodziny. Co z dalszym życiem w Miami?

Agata Rubik z dumą wypowiada się o samodzielności swojej starszej pociechy. Jak przyznała, po przeprowadzce za ocean Helena sprawnie odnalazła się w nowych obowiązkach, choć sama mama nie orientowała się jeszcze wtedy dobrze w amerykańskim systemie edukacji.

Wkrótce rodzinę czekają następne nowości, ponieważ w momencie wyjazdu Heleny na studia młodsza córka Ala rozpocznie naukę w liceum. Mimo tych zmian Agata i Piotr Rubikowie najprawdopodobniej nie wyprowadzą się z Miami.

Teraz jest to na pewno nasze miejsce na ziemi i bardzo się cieszymy, że taki pomysł przyszedł nam do głowy. Jak Helenka rozpocznie studia, to Ala pójdzie do liceum, więc będziemy najprawdopodobniej nadal mieszkać w Miami, ale mamy nadzieję, że będziemy się często odwiedzać – opowiadała Agata.

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