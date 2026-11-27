21-latek podpalił dom, w którym przebywała 18-latka

Jak informuje policja, 21-latek kupił na stacji paliw blisko 20 litrów benzyny, a następnie pojechał do miejscowości, w której mieszka jego była sympatia. Zaparkował samochód przy przystanku autobusowym, a następnie pieszo poszedł pod jej dom. Wiedząc, że w budynku jest jedynie 18-latka, oblał benzyną drewnianą elewację i podpalił ją. Zdarzenie zauważyła sąsiadka, która krzykiem zaalarmowała dziewczynę.

18-latka uciekła z domu, a kobiety ugasiły ogień

18-latce udało się wydostać z domu. Kobiety ugasiły ogień wodą z pobliskiego zbiornika. Następnie 18-latka powiadomiła służby. Wraz z sąsiadami pilnowała też, aby 21-latek nie uciekł przed przyjazdem policjantów.

Tymczasowy areszt dla 21-latka z powiatu kolneńskiego

Policjanci zatrzymali 21-latka, który kolejne dni spędził w policyjnym areszcie. Mężczyzna nie potrafił jednoznacznie wyjaśnić motywów swojego działania. Powtarzał jedynie, że musiał to zrobić i że kierowała nim zemsta. Przyznał się do zarzucanych mu czynów, ale odmówił składania wyjaśnień. 26 listopada Sąd Rejonowy w Łomży zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Za usiłowanie zabójstwa grozi mu dożywotnie pozbawienie wolności.

Źródło: Policja.pl