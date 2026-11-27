Joanna Koroniewska trenuje na korcie

Joanna Koroniewska swoją formę i szczupłą sylwetkę zawdzięcza regularnej aktywności fizycznej zamiast restrykcyjnym głodówkom. Aktorka stawia na ruch i nie odmawia sobie ulubionych potraw. W rozmowie z dziennikarką VOX FM zdradziła, jak dba o kondycję na co dzień.

Nie stosuję przy tym żadnych wymyślnych diet, po prostu jem to, co lubię, i stawiam na intensywny ruch – wyznała Koroniewska.

Prawdziwą pasją gwiazdy stał się tenis, któremu poświęca łącznie dziesięć godzin w każdym tygodniu. Tak intensywne zaangażowanie na korcie pozwala jej utrzymać energię oraz doskonałą formę.

Regularny trening. Gram w tenisa pięć razy w tygodniu, po dwie godziny dziennie – mówi aktorka.

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Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor wygrywają turnieje

Zamiłowanie do gry na korcie aktorka dzieli ze swoim mężem, Maciejem Dowborem, z którym rozwija tenisowe umiejętności. Małżonkowie nie ograniczają się wyłącznie do rekreacyjnych treningów i mają już na koncie pierwsze puchary. Wspólnie zwyciężyli w kilku mniejszych zawodach, między innymi podczas międzynarodowego turnieju ITF 200 w Esteponie oraz Tenisowego Turnieju Artystów SEC Open w Szczecinie.

Koroniewska kibicuje Idze Świątek

Para chętnie ogląda również występy czołowych zawodników światowego tenisa na żywo. Małżonkowie wybrali się między innymi na wielkoszlemowy turniej Roland Garros w Paryżu, gdzie prosto z trybun wspierali Igę Świątek.

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor wrócą do telewizji?