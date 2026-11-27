Anna Wendzikowska odeszła z TVN i rozwija karierę w sieci

Anna Wendzikowska przez wiele lat współtworzyła poranny program „Dzień dobry TVN”, z którym rozstała się w 2022 roku. W telewizji śniadaniowej zajmowała się kinem i wiadomościami ze świata show-biznesu, przeprowadzając wywiady z zagranicznymi gwiazdami, między innymi z Tomem Cruise'em. Jej odejście ze stacji przebiegło w atmosferze skandalu, ponieważ dziennikarka zarzuciła współpracownikom mobbing. Z jej relacji wynikało, że za kadencji Edwarda Miszczaka sygnały o nieprawidłowościach często ignorowano, a zdecydowane działania podjęto dopiero po zmianie szefostwa. Choć stacja poważnie zajęła się sprawą, prezenterka definitywnie zakończyła pracę w telewizji. Teraz skupia się na budowaniu marki osobistej w internecie oraz relacjonowaniu licznych podróży, w tym wyprawy na Grenlandię.

Dziennikarka kształciła się w Warszawie oraz w Wielkiej Brytanii. Prywatnie wychowuje dwie córki – Kornelię ze związku z muzykiem Patrykiem Ignaczakiem oraz Antoninę, której ojcem jest Jan Bazyl. Prezenterka otwarcie przyznaje, że godzenie obowiązków zawodowych z samotnym macierzyństwem stanowi dla niej bardzo duże wyzwanie.

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Anna Wendzikowska wydaje książkę dla dzieci. Poszło o okładki wygenerowane przez AI

Teraz była gwiazda TVN zrealizowała jedno ze swoich marzeń i napisała książkę skierowaną do dzieci. Przed oddaniem publikacji do druku zwróciła się do obserwatorów z prośbą o pomoc w wyborze najlepszej okładki.

„Wszystko jest już złożone i za chwilę idzie do druku, ale… ciągle nie podjęłam decyzji, co do okładki - to trudne! Spójrzcie proszę waszym „świeżym okiem”, która z tych propozycji zatrzymałaby Was podczas wizyty w księgarni i zaciekawiła na tyle, żeby po nią sięgnąć i zajrzeć do środka” – napisała Anna Wendzikowska.

Zaprezentowane projekty powstały jednak przy użyciu sztucznej inteligencji. Internauci błyskawicznie to wychwycili i zasypali profil autorki krytycznymi komentarzami.

„Pani Aniu, Nie znam tekstu książki, ale ilustracje generowane przez AI nie dodadzą jej atrakcyjności, wręcz przeciwnie. Myślę, że większość czytelników spodziewałoby się czegoś innego po autorce, która jest dziennikarką, robiła wywiady z ludźmi świata filmu i sztuki. I ogólnie jest w branży kreatywnej wieeeeeeele lat... To smutne, że nawet osoby nie znające się specjalnie na ilustracji, od razu wyłapuja podstawowe błędy na tych grafikach. Jestem ilustratorką i wiem, jak wiele pracy wymaga zilustrowanie książki, ale też jak prawdziwe ilustracje tą książkę tworzą. To nie jest tylko dodatek do zrobienia na kolanie” – napisała jedna z internautek.

Podobnych głosów pojawiło się znacznie więcej, a komentujący zwrócili uwagę zwłaszcza na grafikę przedstawiającą dziewczynkę z trzema rękami. Anna Wendzikowska postanowiła odnieść się do tych zarzutów.

„Ilustracje są zrobione przez ilustratorkę, i to świetną. Pomysły na okładkę są wygenerowane przez AI na podstawie jej ilustracji po to, żeby nie rysowała wszystkich pomysłów, tylko jeden finalny. Mnie smucą komentarze, które są bardzo oskarżające, a bazują na fałszywych założeniach. Czasami warto najpierw zapytać. Pozdrawiam” – skomentowała dziennikarka.