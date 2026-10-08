Helena Englert oceniła pizzę Książula. Od razu ogłosiła też nową piosenkę

Nowy produkt stworzony we współpracy z czołowym polskim influencerem gastronomicznym wywołuje w sieci ogromne poruszenie. Gotowe danie można znaleźć na półkach bardzo znanej sieci dyskontów, co tylko napędza falę rosnącego zainteresowania. Nic zatem dziwnego, że w końcu swoje zaintrygowanie viralową pizzą zaczęły manifestować również osoby z pierwszych stron gazet. Właśnie przekonaliśmy się, w jaki sposób do głośnego jedzenia podeszła tańcząca w Polsacie aktorka i wokalistka, Helena Englert.

Książulo wypuścił mrożoną pizzę. Produkt podzielił smakoszy

Internetowy twórca zyskał ogromną popularność dzięki bezkompromisowym recenzjom potraw oraz lokali serwujących jedzenie w całej Polsce. Wypuszczenie przez niego własnej mrożonej pizzy wywołało w sieci prawdziwą burzę i mocno podzieliło odbiorców. Zwolennicy chwalą smak potrawy, natomiast krytycy zarzucają youtuberowi hipokryzję, wytykając mu promowanie przetworzonej żywności po latach uderzania w niską jakość gastronomii. "Super Express" postanowił sprawdzić, jak danie popularnego twórcy oceniają zwykli mieszkańcy Warszawy. Głosy przypadkowych przechodniów okazały się równie zróżnicowane co komentarze w mediach społecznościowych.

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Helena Englert zjadła pizzę Książula. W trakcie "Tańca z Gwiazdami" wydaje nową piosenkę

Młoda gwiazda również postanowiła podążyć za obowiązującym w mediach społecznościowych trendem i osobiście spróbować słynnej mrożonki. Wokalistka i aktorka Helena Englert na chwilę odpoczęła od wyczerpujących treningów do programu "Taniec z Gwiazdami" i pokazała swoim obserwatorom degustację pizzy Książula. Aby wydać ostateczny werdykt na temat jedzenia, artystce w zupełności wystarczyły dwa krótkie słowa: "jest okej".

Korzystając z ogromnego zainteresowania wokół youtubera, artystka znana na scenie pod pseudonimem HELA wykazała się sprytem i wplotła w recenzję pizzy wieści o swojej najnowszej twórczości. Englert zapowiedziała bowiem swoim słuchaczom najnowszy singiel zatytułowany "Przez przypadek". Premiera tego utworu odbędzie się w najbliższy piątek, 9 października. Piosenka trafi bezpośrednio na wszystkie najpopularniejsze platformy streamingowe.

- Kochani, poszłam i kupiłam tę słynną pizzę Książula. Tak że podgrzewamy, robimy taste test i muszę wam powiedzieć, że mój nowy singiel nazywa się "Przez przypadek" i będzie dostępny w najbliższy piątek na wszystkich platformach streamingowych. Link w bio. Pizza jest okej, pozdro Książulo - powiedziała Helena Englert na opublikowanym przez siebie nagraniu.

Należy pamiętać, że aktorka i wokalistka radzi sobie na telewizyjnym parkiecie wręcz fenomenalnie. Podczas ostatniego odcinka "Tańca z Gwiazdami" wywołała ogromny zachwyt, prezentując wspólny układ choreograficzny ze swoim ojcem, cenionym aktorem Janem Englertem. We wszystkich poprzednich zmaganiach tanecznych zdobywała u jurorów noty gwarantujące jej co najmniej drugą pozycję. Biorąc pod uwagę całą rywalizację, piosenkarka zgromadziła do tej pory największą liczbę punktów ze wszystkich uczestników.

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