To miała być premiera pizzy. Książulo dostał gorzki rachunek od fanów. Zawiódł?

Książulo wypuścił własną pizzę. Szymon Nyczke surowo oceniany przez fanów

Szymon Nyczke zdobył gigantyczną popularność w sieci dzięki recenzjom gastronomicznym. Format Książula opierał się na prostym schemacie, w którym youtuber kupował posiłek i wydawał jednoznaczną opinię. Widzowie dostawali jasny werdykt, a właściciele restauracji musieli przyjmować jego bezkompromisową krytykę, której nie maskowały nawet najlepsze dekoracje lokalu.

Sytuacja uległa obecnie całkowitej zmianie i recenzent przeszedł na drugą stronę barykady. Na półkach sklepów sieci Żabka pojawiła się „MUALA na grubo od Książula”, która jest dostępna w wersjach Fat Peppa oraz Fat Cheese. Za to danie trzeba zapłacić 24,99 zł. Sklepowy debiut zaplanowano na 7 października, jednak pierwsze recenzje pojawiły się w sieci znacznie szybciej. Swoimi wrażeniami z konsumpcji podzieliła się między innymi redakcja Zero.pl i twórcę profilu „Pomysłodawcy”, który nabył ten nowy produkt w jednym z łódzkich sklepów.

Zgromadzone dotychczas opinie na temat smaku są niezwykle zróżnicowane. Zespół Zero.pl ocenił produkt na 2/10, chociaż inni dziennikarze Kanału Zero przyznali znacznie wyższe noty na poziomie 7,5 oraz 8. Odmienne zdanie miał Kamil prowadzący profil „Pomysłodawcy”, który spróbował dania kupionego w Łodzi i udzielił komentarza „Faktowi”. Mężczyzna stwierdził krótko:

Powiedziałbym, że to w ogóle MUALAstrofa.

Internetowy twórca narzekał przede wszystkim na słabe wypieczenie spodu oraz nieodpowiednią konsystencję ciasta.

Wspomniane opinie stanowią wyłącznie głos konkretnych testerów i nie odzwierciedlają zdania całej rzeszy konsumentów. Zdecydowanie bardziej intrygujący od kwestii jakości ciasta wydaje się jednak ogólnopolski spór o samego Książula. W momencie wejścia recenzenta na rynek gastronomiczny z własnym produktem, surowej ocenie podlega również jego dotychczasowa reputacja.

Pizza Książula z Żabki. Współpraca influencera wywołała ogromne kontrowersje

Pewna grupa konsumentów ma spore zastrzeżenia do ustalonej ceny, wykorzystania hasła MUALA oraz samej kooperacji z popularną siecią Żabka. Pod jednym z materiałów wideo pojawił się wymowny wpis: „Muala właśnie straciło sens”. Z kolei inny internauta opublikował bardzo bezpośrednią opinię: „Mrożonka z mordą influencera za 25 ziko, podziękuję”. Takie słowa udowadniają, że dla wybranych klientów wizerunek uwielbianego twórcy na opakowaniu nie stanowi żadnej zachęty do wydawania gotówki przy kasie.

Twórca internetowy odnosi się do zarzutów i argumentuje, że stworzył całkowicie autorski produkt, a prawa do nazwy „Muala Pizza” są jego wyłączną własnością. Chociaż influencer sprzedaje swój towar za pośrednictwem dużej sieci, to jego widzowie nadal mają szereg wątpliwości. Obserwatorzy zastanawiają się, jak nowa działalność wpłynie na jego obiektywizm podczas testowania cudzych dań. Pojawiają się także pytania, czy youtuber będzie równie surowy dla siebie, jak był dla innych restauratorów.

Podobne wątpliwości internautów są w pełni uzasadnione. Książulo nie powinien liczyć na specjalne traktowanie wyłącznie ze względu na umieszczenie swojego pseudonimu na kartonowym opakowaniu. Youtuber przez wiele lat kształtował w swoich widzach nawyk analizowania stosunku jakości do ceny, więc jego obecni klienci mają pełne prawo do uważnego weryfikowania biznesowych działań. Różnica polega jednak na tym, że wymagający konsument rozlicza zakupiony towar, podczas gdy rozgoryczony sympatyk czuje stratę czegoś niematerialnego.

Widzowie weryfikują pizzę Książula. Internauci surowo oceniają decyzje Szymona Nyczke

Relacja pomiędzy youtuberem a jego widzami opiera się na bardzo specyficznych fundamentach. Odbiorca spędza mnóstwo czasu ze swoim ulubionym twórcą podczas wykonywania codziennych obowiązków, jedzenia posiłków czy zwykłego odpoczynku. W efekcie influencer z ekranu staje się dla wielu osób niemal wirtualnym znajomym. Z kolei od bliskich zawsze wymaga się znacznie większej szczerości i transparentności niż od zwykłej fabryki produkującej mrożone dania.

Doskonałym dowodem na wysoki poziom osobistych emocji w tym sporze jest kolejny wpis z sieci: „już nie jesteś 'nasz'. Jesteś pan biznesmen”. Twórca tego komentarza łączył dotychczasowy sukces Książula z jego autentycznością i bliskością z normalnymi ludźmi. W tym przypadku jakość samego jedzenia schodzi na dalszy plan, a głównym przedmiotem oceny staje się więź widza z internetowym idolem. Właśnie z tego powodu czysto komercyjny krok został odebrany jako drastyczna zmiana osobowości, a fani analizują prawdomówność youtubera.

Zaufanie publiczności to niezwykle cenny zasób każdego twórcy, ale równocześnie jest to bardzo wymagające zobowiązanie. Fani aktywnie wspierają rozwój konkretnej marki w internecie, przez co później roszczą sobie pełne prawo do kontrolowania jej biznesowych poczynań. Komercyjny sukces wzbudza entuzjazm odbiorców wyłącznie do momentu, w którym nie przypomina on wielkiej, pozbawionej emocji korporacji.

Nie każda osoba śledząca losy youtubera czuje jednak zawód i rozgoryczenie. W internecie można znaleźć również pozytywne opinie: „Gratulacje. Nie ma co się przejmować ludźmi”. Ten sam komentujący pochwalił współpracę z Żabką z uwagi na powszechność tych sklepów i docenił wkład Książula w przygotowanie receptury. Dla pewnej grupy odbiorców jest to zdrada dawnych ideałów, ale inni traktują wydanie własnej pizzy jako całkowicie naturalny krok w karierze.

Książulo ma prawo do monetyzowania wypracowanej przez lata popularności. Z kolei konsumenci mogą swobodnie decydować, czy dany produkt z Żabki jest wart ich ciężko zarobionych pieniędzy. Żadna z tych perspektyw nie powinna prowadzić do gigantycznych dramatów, chociaż w wirtualnej przestrzeni wyolbrzymione tragedie zawsze sprzedają się znacznie lepiej niż zwyczajne niezadowolenie z nie do końca udanego posiłku.

Drama o mrożoną pizzę

Pod płaszczykiem dyskusji o drożdżowym cieście kryje się jednak znacznie poważniejszy problem społeczny. Zastanawiające jest to, dlaczego obywatele potrafią drobiazgowo prześwietlać działalność internetowego twórcy, a jednocześnie tak naiwnie wierzą w niespełnione obietnice polityków. Od zwykłej mrożonki wymagamy absolutnej zgodności z reklamą i idealnego stosunku jakości do ceny. W sprawach wagi państwowej bez problemu akceptujemy wymówki o niesprzyjających okolicznościach i wciąż naiwnie czekamy na zapowiadane od dawna rezultaty.

Szymon Nyczke został poddany przez swoich fanów niezwykle rygorystycznej próbie weryfikującej jego wiarygodność. Internetowy celebryta może obronić się wyłącznie doskonałą jakością, a jego odbiorcy na pewno to dokładnie sprawdzą. W tej całej sytuacji warto zapamiętać, że znane nazwisko wydrukowane w widocznym miejscu nie stanowi żadnej gwarancji sukcesu. Ta zasada sprawdza się równie dobrze w przypadku mrożonego dania z marketu, jak i w trakcie oceny plakatów wywieszanych podczas kampanii wyborczej.

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