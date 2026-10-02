Turniej ATP w Tokio. Z kim zagra Jan Zieliński?

Udany początek w Tokio

Jan Zieliński oraz Australijczyk Marc Polmans wygrali swój inauguracyjny mecz w turnieju ATP 500 na kortach twardych w stolicy Japonii. Polsko-australijska para pokonała brytyjsko-czeski debel, w którego składzie znaleźli się Luke Johnson i Patrik Rikl. Spotkanie zakończyło się wynikiem 2:6, 6:2, 11-9. Ostateczny triumf wymagał rozegrania nerwowego super tie-breaka.

Zmagania w azjatyckiej imprezie to pierwszy wspólny występ Zielińskiego i Polmansa w zawodowym tourze. Warto zwrócić uwagę na ciekawostkę dotyczącą rywali. Jeszcze kilka dni temu polski tenisista występował na korcie w parze z pokonanym w Tokio Johnsonem. Zawodnicy ci zdołali wspólnie wywalczyć nawet deblowy tytuł mistrzowski.

Kto będzie kolejnym rywalem?

W drugiej rundzie poprzeczka powędruje dla polsko-australijskiego debla znacznie wyżej. Zieliński i Polmans zmierzą się z najwyżej rozstawionym duetem, w którym występują reprezentanci Włoch Andrea Vavassori oraz Simone Bolelli. Spotkanie zapowiada się jako bardzo wymagające wyzwanie, ponieważ włoscy tenisiści należą obecnie do ścisłej światowej czołówki.

Mecz z najwyżej rozstawionymi zawodnikami zadecyduje o awansie do kolejnej fazy japońskiego turnieju. Wysoka ranga zawodów ATP 500 przyciąga najlepszych graczy, dlatego każdy mecz wymaga pełnej koncentracji. Wynik nadchodzącego starcia pokaże, jak nowo utworzony duet radzi sobie pod presją w starciach z najbardziej doświadczonymi przeciwnikami.