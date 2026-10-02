Arkadiusz Milik wyciągnął wnioski? Po drogowych ekscesach wsiadł do taksówki

Arkadiusz Milik przyjechał do Warszawy, ale nie na kadrę

Arkadiusz Milik w ostatnim czasie zmagał się z poważnymi kłopotami zdrowotnymi, które na wiele miesięcy wykluczyły go z gry w piłkę. Gdy wydawało się, że wraca na właściwe tory, sytuacja ponownie uległa zmianie. Były reprezentant Polski, znany m.in. z występów na Euro 2016, zdobył pięknego gola w sparingu Juventusu przeciwko Palermo, zbierając pochwały od trenera Luciano Spallettiego. Jednak podczas ustalania składu na rozgrywki Serie A i Ligi Europy, nazwisko Polaka nie znalazło się na liście. Ten fakt pokazał, jak obecnie oceniana jest rola dawnego czołowego strzelca w turyńskim klubie. Zamiast uczestniczyć w meczach Ligi Narodów, Arkadiusz Milik przyjechał do Warszawy. Brak powołań od Jana Urbana jest zrozumiały, zważywszy na to, że napastnik nie występuje w meczach ligowych ani pucharowych. W czasie wolnym postanowił odpocząć w stolicy Polski, ale wydaje się, że pozwolił sobie na zbyt duże rozluźnienie.

Arkadiusz Milik przed sądem?! Policja działa po skandalu na ulicach Warszawy

Arkadiusz Milik po incydencie drogowym miło spędzał czas w knajpie z partnerką. Wyszli odzielnie, ale odjechali jedną taksówką

Były kadrowicz został nagrany podczas łamania przepisów ruchu drogowego, a wideo opublikował „Fakt”. Prowadząc masywnego Mercedesa, Arkadiusz Milik przekroczył podwójną linię ciągłą i wyprzedzał na przejściu dla pieszych. Zdarzenie to zostało zauważone przez patrol policji, który rozpoczął pościg na sygnałach. Zaskakująco, cała sytuacja zakończyła się jedynie na pouczeniu, co najwyraźniej nie ostudziło zapału piłkarza, gdyż chwilę później zignorował czerwone światło na skrzyżowaniu. W związku z tymi wydarzeniami, Komenda Rejonowa Policji Warszawa I wydała oficjalne oświadczenie.

W związku z zachowaniem na drodze kierowcy osobowego Mercedesa, do którego doszło 25 września br. w centrum Warszawy, Komendant Rejonowy Policji Warszawa I, po przeanalizowaniu dokumentacji, podjął decyzję o przeprowadzeniu dalszych czynności w sprawie wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w ruchu drogowym. Zgromadzony materiał będzie podstawą do skierowania do właściwego sądu wniosku o ukaranie kierowcy

Wydane przez policję komunikaty z pewnością zahamowały zapędy sportowca za kierownicą. Kilka dni po tych incydentach paparazzi przyłapali Arkadiusza Milika w jednej z restauracji w Warszawie. Towarzyszyła mu jego życiowa partnerka – Agata Sieramska, funkcjonująca w sieci jako influencerka i trenerka Agatycze. Po zjedzonym posiłku para zdecydowała się skorzystać z usług taksówki. Interesujący jest fakt, że opuścili lokal oddzielnie, jednak do odjazdu wybrali wspólny środek transportu. Tu pokazujemy zdjęcia