Robisz to automatycznie, gdy ktoś ci się podoba. Psychologia zna takie zachowanie

Niektóre zachowania pojawiają się niemal automatycznie, gdy zaczyna nam zależeć na czyjejś uwadze, choć często sami nie zdajemy sobie z nich sprawy.

Zainteresowanie drugą osobą może wpływać zarówno na mowę ciała, jak i sposób prowadzenia rozmowy czy szukania kontaktu.

Pojedynczy gest nie musi niczego oznaczać, dlatego znacznie ważniejszy jest cały zestaw zachowań oraz to, czy regularnie się powtarzają.

Czasem o zainteresowaniu mogą świadczyć drobne szczegóły, takie jak zapamiętywanie informacji, przedłużanie rozmowy czy częstsze szukanie okazji do bycia blisko.

Jednym z najbardziej zauważalnych sygnałów może być zwiększona potrzeba kontaktu z drugą osobą. Jeśli ktoś nam się podoba, możemy częściej szukać okazji, żeby znaleźć się w jego pobliżu albo rozpocząć rozmowę. Czasami robimy to zupełnie nieświadomie.

Może pojawić się również naśladowanie zachowania drugiej osoby. Ktoś zmienia sposób siedzenia, a my chwilę później przyjmujemy podobną pozycję. Druga osoba zaczyna mówić ciszej, a my również obniżamy głos. Takie dopasowanie zachowania jest znane jako mimikra lub efekt „mirroringu” i może pojawiać się podczas budowania relacji.

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Uśmiech i kontakt wzrokowy to nie wszystko

Jeżeli ktoś nam się podoba, możemy także częściej spoglądać w jego stronę, nawet wtedy, gdy nie prowadzimy rozmowy. Czasem spojrzenie jest krótkie i szybko odwracamy wzrok, zwłaszcza gdy czujemy skrępowanie. Innym razem kontakt wzrokowy może być wyraźnie dłuższy niż w typowej rozmowie.

To czy to z Julią Wieniawą | Radio ESKA

Ciało potrafi reagować szybciej niż głowa

Część osób zaczyna też bardziej zwracać uwagę na swój wygląd. Poprawienie włosów, ubrania czy sprawdzenie, jak wyglądamy w odbiciu szyby, może być zupełnie automatyczne. Podobnie działa częstsze uśmiechanie się czy poprawianie pozycji ciała, gdy osoba, która nam się podoba, pojawia się w pobliżu. Nie można jednak traktować pojedynczego gestu jak jednoznacznego dowodu zainteresowania. Ktoś może patrzeć długo w oczy, ponieważ po prostu ma taki sposób komunikacji, a poprawianie włosów może być zwykłym nawykiem. Znacznie więcej mówi cały zestaw zachowań i ich powtarzalność w konkretnej sytuacji.

Ciekawy jest również fakt, że zainteresowanie może wpływać na sposób prowadzenia rozmowy. Osoba, której zależy na kontakcie, może zadawać więcej pytań, pamiętać drobne informacje z poprzednich rozmów albo wracać do tematów, które interesują drugą stronę. Może również szukać powodów, żeby kontynuować rozmowę, nawet gdy pierwotny temat dawno się skończył.

Dlatego jeśli zastanawiasz się, czy komuś naprawdę zależy na twojej uwadze, nie warto analizować jednego ruchu ręką czy pojedynczego spojrzenia. Znacznie ciekawsze jest to, czy druga osoba konsekwentnie szuka kontaktu, angażuje się w rozmowę i zachowuje się inaczej w twojej obecności niż w relacjach z pozostałymi osobami. Czasem to właśnie drobne, powtarzające się zachowania mówią więcej niż bezpośrednie deklaracje.