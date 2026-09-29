Sekretny romans Kaeyry i Kamila Kuroczki z "Tańca z Gwiazdami"? Przyłapano ich na czułościach. Ten wieczór miał kontynuację

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-09-29 13:26

Kaeyra odpadła z "Tańca z Gwiazdami" w 4. odcinku 19. edycji show. Wydaje się, że udział w programie zmienił nie tylko jej życie zawodowe, ale i prywatne. Zaraz po tym, jak piosenkarka pożegnała się z hitem Polsatu, została przyłapana przez paparazzich... na czułościach z tanecznym partnerem Joanny Jędrzejczyk. Co ją łączy z Kamilem Kuroczką? Zobaczcie zdjęcia!

Kaeyra i Kamil Kuroczko w czułych objęciach

Wygląda na to, że magia "Tańca z Gwiazdami" znów zrobiła swoje. Program połączył kolejną parę? Kaeyra i Kamil Kuroczko znaleźli się w centrum zainteresowania po tym, jak zostali przyłapani na wyjątkowo czułym spotkaniu, do którego doszło tuż po 4. odcinku 19. edycji "Tańca z Gwiazdami". To właśnie wtedy jurorzy i widzowie zdecydowali o usunięciu z show Kaeyry. Piosenkarka znalazła pocieszenie w ramionach kolegi z programu - mowa o Kuroczce, który wciąż bierze udział w rywalizacji u boku Joanny Jędrzejczyk. Piosenkarkę trenował Kacper Rutka, którego w tej edycji "TzG" już nie zobaczymy.

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Co ciekawe, pod koniec 4. odcinka programu, zagrożeni eliminacją byli Kaeyra z Rutką oraz Jędrzejczyk z Kuroczką! Te dwie pary w napięciu oczekiwały na werdykt, a gdy informacja padła, gwiazdy i ich trenerzy natychmiast objęli się ramionami. Kuroczko wydawał się całować koleżankę z show po rękach.

Paparazzi wszystko uwiecznili

W trakcie trwania programu nikt nie zorientował się, że parę może łączyć coś więcej. Kaeyrę niedawno łączono z Krzysztofem Zalewskim, ale to już przeszłość. Teraz chemię czuć między piosenkarką a przystojnym tancerzem, który wciąż walczy o Kryształową Kulę. Gdy ostatni odcinek "Tańca z Gwiazdami" dobiegł końca, to właśnie Kuroczko pocieszał wokalistkę. Wszystko rozegrało się przy aucie - było wspólne wyciąganie rzeczy i rozmowa, a na koniec czułe pocałunki. Na zdjęciach wykonanych przez paparazzich widać, że uczestnicy show nie tylko się całowali, ale też tulili do siebie. Co było dalej? Para zniknęła w mieszkaniu.

Wspólnie wypakowywali z auta rzeczy. Całowali się przy aucie, Kaeyra dotykała go czule ręką po twarzy. Wspólnie weszli do mieszkania - donosi informator.

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Kim są Kaeyra i Kamil Kuroczko?

Kaeyra to tak naprawdę Karolina Baran, która jest Polką mieszkającą na stałe w USA. Ma 25 lat, robi karierę i w naszym kraju, i w Stanach Zjednoczonych. Kamil Kuroczko to tancerz latynoamerykański, choreograf oraz nauczyciel tańca. Ma 34 lata. Teraz można go oglądać w "Tańcu z Gwiazdami" już po raz ósmy! Trenował Honoratę Skarbek, Magdalenę Lamparską, Joannę Opozdę czy Wiktorię Gorodecką. To z tą ostatnią zaszedł najdalej - zajął 3. miejsce.

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