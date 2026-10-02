Jak często trzeba prać dywaniki łazienkowe? Sprawdź, czy nie robisz tego zbyt rzadko

Częstotliwość prania dywaników łazienkowych należy dostosować do intensywności użytkowania i liczby domowników.

Dywaniki szybko gromadzą wodę, brud, włosy i kosmetyki, co może prowadzić do nieprzyjemnego zapachu, dlatego nie należy zwlekać z ich praniem, gdy są długo wilgotne lub nieświeże.

Przed praniem zawsze sprawdź metkę producenta, szczególnie w przypadku dywaników z gumowym spodem, aby dobrać odpowiedni program i temperaturę, a po praniu od razu go wyjmij i wysusz.

Dywanik zbiera wiele zanieczyszczeń

Podczas sprzątania łazienki zwykle pamiętamy o umyciu toalety, umywalki czy kabiny prysznicowej. Dywanik leżący przed wanną albo prysznicem często schodzi na dalszy plan. Niestety, to poważny błąd, gdyż materiał regularnie pochłania wodę, a jeśli długo pozostaje wilgotny, może zacząć nieprzyjemnie pachnieć. Dochodzą do tego kurz, włosy, drobinki kosmetyków i zabrudzenia, które przynosimy z innych pomieszczeń. Często może wydawać się, że dywanik wygląda na czysty, choć wcale nie oznacza to, że tak właśnie jest.

Jak często prać dywanik łazienkowy?

Przyjmuje się, że dywanik łazienkowy warto prać mniej więcej raz w tygodniu albo co dwa tygodnie. Nie jest to jednak żelazna zasada. Wszystko zależy od tego, jak intensywnie korzystamy z łazienki i jak szybko materiał wysycha. Jeżeli z jednej łazienki korzysta kilka osób, a dywanik niemal codziennie jest porządnie mokry, lepiej nie czekać dwóch tygodni. Częstsze pranie może być wtedy po prostu bardziej praktyczne. Dobrym sygnałem jest także zapach. Jeśli po wyschnięciu dywanik nadal nie pachnie świeżo albo przez długi czas pozostaje wilgotny, to znak, że najwyższa pora się nim zająć.

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Zanim wrzucisz go do pralki, sprawdź metkę

Nie każdy dywanik można potraktować tak samo. Szczególnej uwagi wymagają modele z gumową lub antypoślizgową warstwą od spodu. Niektóre nadają się do prania w pralce, inne trzeba czyścić ręcznie albo stosować delikatny program. Warto więc najpierw zerknąć na zalecenia producenta. Mocniejsze pranie i bardzo wysoka temperatura nie zawsze oznaczają lepszy efekt. Mogą natomiast zaszkodzić włóknom, spowodować skurczenie materiału albo uszkodzić spód dywanika.

Na to zwróć uwagę podczas prania dywanika

Samo wyjęcie dywanika z pralki to nie koniec. Nie powinien długo leżeć mokry w bębnie ani być od razu rozłożony na podłodze. Wilgoć zawarta w materiale może sprawić, że zamiast świeżości szybko pojawi się nieprzyjemny zapach. Najlepiej po praniu od razu go wyjąć, rozprostować i wysuszyć zgodnie z instrukcją na metce. W przypadku niektórych modeli sprawdzi się suszenie na płasko. Dywanik łazienkowy nie wymaga prania po każdym użyciu, ale również nie powinien tygodniami pozostawać bez odświeżenia. Pranie co tydzień lub dwa to rozsądny punkt wyjścia, który warto dostosować do liczby domowników i częstotliwości korzystania z łazienki.

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