Film "Poznaj swojego teścia", znany w oryginale jako "Focker-in-Law", stanowi czwartą odsłonę kultowego cyklu komediowego, który zadebiutował na ekranach w 2000 r. produkcją "Poznaj mojego tatę". W najnowszej części małżeństwo Grega Fockera (w tej roli Ben Stiller) oraz Pam (Teri Polo) staje przed identycznym zadaniem, z jakim przed laty mierzyli się ich właśni rodzice. Wszystko przez to, że ich pełnoletni syn Henry, grany przez Skylera Gisondo, przyprowadza do domu swoją partnerkę (Ariana Grande) i ogłasza plany rychłych zaręczyn.

Sytuacja szybko zaczyna się jednak komplikować. Zarówno sam Greg, jak i jego teść oraz emerytowany agent CIA Jack Byrnes, w którego wciela się Robert De Niro, zachowują spory dystans wobec narzeczonej Henry'ego. Wkrótce wychodzi na jaw, że ukochana chłopaka jest doskonale wyszkoloną negocjatorką i nie pozwoli się zdominować. Kobieta bez wahania używa swoich zawodowych zdolności podczas konfrontacji z byłym pracownikiem służb specjalnych.

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Andrzej Młynarczyk i Emilia Dankwa na premierze "Poznaj mojego teścia"

Stołeczny pokaz filmu "Poznaj mojego teścia" przyciągnął tłum rodzimych celebrytów oraz aktorów serialowych. Na ściance pozowali między innymi rzadko widywany na salonach Andrzej Młynarczyk, Emilia Dankwa oraz Sambor Czarnota, a także Elżbieta Jarosik z Anną Jarosik, Karolina Pilarczyk, Katarzyna Jungowska, Angelika Mucha i Marta Dąbrowska. Goście postawili głównie na swobodne kroje, klasyczną czerń oraz dżins. Wyjątkowo dobrze na tle plakatów z wizerunkiem Roberta De Niro wyglądały również ubrania utrzymane w tonacji grafitowej szarości.

Reżyserem nowej produkcji został John Hamburg, który wcześniej pracował jako współscenarzysta przy wszystkich trzech poprzednich odsłonach cyklu. Na wielkim ekranie po raz kolejny pojawią się znani z wcześniejszych części Blythe Danner oraz Owen Wilson. Z kolei w gronie zupełnie nowych twarzy, obok Ariany Grande i Skylera Gisondo, znalazła się także Beanie Feldstein.

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Komedia "Poznaj swojego teścia" to kontynuacja wielkiego hitu o rodzinie Fockerów

Cykl opowiadający o perypetiach rodziny Fockerów od wielu lat dostarcza widzom rozrywki, pokazując skomplikowane więzi familijne oraz stresujące wizyty u przyszłych teściów. W otwierającej serię części Greg zabiegał o akceptację ze strony surowego Jacka, w drugim filmie zorganizowano wspólne spotkanie rodziców z obu stron, natomiast trzecia odsłona skupiała się na wychowywaniu bliźniąt przez Grega i Pam. Obecnie historia zatacza koło, skupiając się na młodszym pokoleniu i kolejnej fali zabawnych spięć w rodzinie.

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