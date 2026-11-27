Dominika Tajner i jej małżeństwo z Michałem Wiśniewskim

Dominika Tajner zyskała rozpoznawalność zarówno jako córka Apoloniusza Tajnera, jak i żona Michała Wiśniewskiego. Para wzięła ślub w 2012 roku, a rok później na łamach „VIVY!” małżonkowie zapewniali, że odnaleźli u swojego boku szczęście i wiele sobie zawdzięczają. W marcu 2019 roku lider zespołu Ich Troje złożył jednak pozew rozwodowy. Ich związek zakończył się oficjalnie 30 września 2019 roku, po siedmiu latach małżeństwa.

Wiosną 2026 roku w rozmowie z „Plejadą” Dominika Tajner mówiła o przyjacielskich relacjach z byłym mężem, a także odsłoniła powody rozpadu ich relacji.

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Dlaczego Dominika Tajner i Michał Wiśniewski się rozstali?

„Miałam taki moment, że się zastanawiałam. Myślę, że jak podejmowaliśmy tę decyzję, to już wiedzieliśmy, co poszło nie tak. Duży wpływ miały używki, ogromny wpływ. Natomiast nie ma co tego analizować. Mam to już przepracowane” – wyznała Dominika Tajner.

Kolejną przyczyną zakończenia tego małżeństwa było odmienne podejście do powiększenia rodziny, o czym była żona muzyka opowiedziała w serwisie „Kozaczek”.

„Właśnie o to dziecko też się troszeczkę rozbiło. Wiadomo, że Michał chciał dziecko. Ja nie chciałam, bo uważałam, że jest czwórka plus jeden, no to piątkę dzieci mieliśmy. [...] Był to jeden z powodów rozstania. W przypadku Michała mamy też już przykład, że wcale te dzieci nie były gwarantem tego, że związek trwał. Zresztą w moim przypadku tak samo” – tłumaczyła.

Dominika Tajner pojawiała się również w programach telewizyjnych. Widzowie mogli oglądać ją między innymi w „Tańcu z Gwiazdami” oraz „Królowej przetrwania”.

U Dominiki Tajner wykryto wcześniej nowotwór piersi

Kilka lat temu u Dominiki Tajner zdiagnozowano nowotwór piersi. Chorobę wykryto podczas rutynowych badań profilaktycznych, a wcześniej nic nie wskazywało na poważne problemy zdrowotne, bo nie miała żadnych objawów ani dolegliwości bólowych.

Po usłyszeniu diagnozy podjęła leczenie, przeszła zabieg usunięcia guza i kolejne operacje. W wywiadach wspominała tamten trudny czas, a w rozmowie z „Kozaczkiem” przyznała, że na początku była przerażona i dopuszczała do siebie myśl o śmierci.

„Nie zdążyłam nikomu powiedzieć, że umieram. Sprowadziłam się na ziemię, że przecież po to są lekarze specjaliści. Skoro lekarka mi powiedziała, że teraz robimy to, to, to po kolei, no to robimy” – wspominała.

Dominika Tajner znów mierzy się z chorobą nowotworową

W listopadzie 2026 roku Dominika Tajner ponownie zabrała głos w sprawie swojego zdrowia. W najnowszym wywiadzie przekazała, że po raz kolejny zmaga się z chorobą nowotworową. „Nie byłam na to gotowa” – wyznała.

Celebrytka przeszła już zabieg wycięcia zmiany i czeka na dalsze badania oraz ich wyniki. Dopiero po ich otrzymaniu lekarze ustalą dokładny charakter zmiany i zdecydują, jakie będą następne kroki oraz czy potrzebne okaże się dalsze leczenie.

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