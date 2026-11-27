W lipcu zabezpieczono blisko 4 kg mefedronu

Sprawa rozpoczęła się w połowie lipca 2026 roku podczas wspólnych działań funkcjonariuszy Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie i policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową KMP w Krakowie. Wówczas zabezpieczono blisko 4 kg mefedronu. Materiały zgromadzone podczas tych czynności oraz dalsza praca operacyjna pozwoliły wytypować mieszkańca krakowskiej Nowej Huty podejrzewanego o udział w narkotykowym procederze. Do wytypowania podejrzanego przyczyniły się także ustalenia poczynione w lipcu z udziałem Granicznego Działu Realizacji Portu Lotniczego Kraków-Balice.

Narkotyki znalezione w Nowej Hucie

Pod koniec października 2026 roku funkcjonariusze ustalili miejsce przechowywania narkotyków na terenie Nowej Huty. Podczas prowadzonych czynności zatrzymali 35-letniego mężczyznę. Podczas przeszukania pomieszczeń i rzeczy należących do zatrzymanego funkcjonariusze znaleźli alfa-PVP, mefedron i marihuanę. Wśród zabezpieczonych substancji była także flakka, syntetyczny narkotyk potocznie nazywany narkotykiem zombie.

35-latek z Nowej Huty został tymczasowo aresztowany

Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 19 kg narkotyków. Ujawnili również nośniki danych, wagi elektroniczne i worki foliowe, które mogą mieć znaczenie dowodowe w postępowaniu. Z ustaleń śledczych wynika, że 35-latek brał udział w obrocie znaczną ilością substancji zabronionych. Mężczyzna usłyszał zarzuty posiadania oraz udziału w obrocie znaczną ilością narkotyków, a sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt. Za zarzucane przestępstwa grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności. Postępowanie nadal trwa.

Źródło: Policja.pl