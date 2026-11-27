Oszustwo w Kartuzach. Oszuści podali się za pracowników banku

Z 35-letnim mieszkańcem powiatu kartuskiego skontaktowali się telefonicznie oszuści podający się za pracowników banku. Poinformowali go, że rzekomo zaciągnięto kredyt na jego dane w wysokości 47 tysięcy złotych. Przekonywali, że oszczędności mężczyzny są zagrożone i trzeba je natychmiast zabezpieczyć. Kolejni rozmówcy instruowali 35-latka, aby udał się do banku, zaciągnął kredyt na 95 tysięcy złotych i przekazał pieniądze osobie określonej jako kurier. Nakazali mu także nie kończyć połączenia i nie korzystać z karty płatniczej.

Policjanci zatrzymali 17-latka podczas próby przekazania pieniędzy w Kartuzach

Zgodnie z instrukcjami 35-latek miał spotkać się z podstawionym kurierem na jednym z parkingów w Kartuzach i przekazać pieniądze po podaniu ustalonego hasła. W tym czasie sprawą zajęli się kartuscy kryminalni. W pobliżu miejsca spotkania zwrócili uwagę na młodego mężczyznę ubranego na ciemno, który był wyraźnie zdenerwowany. Gdy doszło do próby przekazania pieniędzy, funkcjonariusze interweniowali i zatrzymali 17-letniego obywatela Ukrainy. Według policji 17-latek miał odebrać pieniądze od pokrzywdzonego.

Sąd aresztował 17-latka na trzy miesiące

W środę 17-latek został doprowadzony do prokuratury. Usłyszał zarzut usiłowania doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o wartości 95 tysięcy złotych. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec 17-latka tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy. Jak przekazała policja, dzięki czujności pokrzywdzonego oraz interwencji funkcjonariuszy pieniądze nie trafiły w ręce oszustów.

Źródło: Policja.pl