Zaskakująca przeszłość zawodowa Bianki Chajzer. W sieci wciąż krąży to nagranie!

Żona Filipa Chajzera pracowała w salonie masażu. Zaskakująca przeszłość Bianki

Jeszcze niedawno Bianka Chajzer pozostawała w cieniu, znana jedynie bliskim Filipa Chajzera. Sytuacja zmieniła się diametralnie, gdy para zaczęła razem bywać na salonach, a następnie wzięła ślub. Od tamtej pory uwaga mediów i internautów skupia się również na niej.

Bianka chętnie opowiada o swoim życiu, podkreślając, że ma własne cele zawodowe i odcina się od łatki "żony znanego męża". Obecnie jej głównym zajęciem jest współtworzenie podcastów.

Tym zajmowała się wcześniej Bianka Chajzer. W sieci krąży nagranie

Niedawno w jednym z wywiadów żona prezentera wyznała, że praca przy podcastach daje jej ogromną radość. Razem z Filipem tworzą wspólne projekty, w których ona pełni funkcję producentki.

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Byłam producentką podcastów i teraz pracujemy przy produkcji podcastów Filipa razem. Myślę, że w tym, jak najbardziej się spełniam i to jest taki mój konik - mówiła w programie "Mówię Wam".

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Filip Chajzer wielokrotnie chwalił żonę za jej zaangażowanie. Podkreślał jej niezwykłą pracowitość i dbałość o każdy szczegół. Zanim jednak Bianka odkryła pasję do produkcji, pracowała w zupełnie innej branży.

W internecie nadal można znaleźć film promujący jeden z salonów masażu, w którym występuje obecna żona Chajzera. Materiał pochodzi z czasów przed ślubem, gdy posługiwała się nazwiskiem Gąsińska. Wideo zostało nagrane jeszcze przed jej medialnym debiutem u boku prezentera.

Na filmie Bianka pełni rolę przewodniczki, prezentując wnętrza salonu i gabinety zabiegowe. Z entuzjazmem opowiada o udogodnieniach dla klientów i wyjątkowej atmosferze miejsca. Widoczna jest jej naturalność przed obiektywem i profesjonalne podejście do promocji usług. W pewnym momencie dzieli się też osobistymi wrażeniami z pracy.

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Każdy dzień spędzony tutaj to dla mnie coś wyjątkowego. Mogę obserwować, jak dłonie naszych wspaniałych terapeutek dają szczęście, ulgę i odprężenie naszym klientom - mówiła w promocyjnym materiale.

Materiał wideo pojawił się w sieci około półtora roku temu. W tamtym czasie Bianka nie była osobą rozpoznawalną. Obecnie, jako żona Filipa Chajzera i współtwórczyni jego projektów, jej dawne zajęcie może wydawać się zaskakujące dla wielu obserwatorów.

Droga zawodowa Bianki Chajzer była dość nieoczywista. Przed wejściem w świat mediów i produkcji podcastów próbowała swoich sił w zupełnie innych dziedzinach. Archiwalne wideo z salonu masażu to interesujący dowód jej wcześniejszych poszukiwań. Dziś, u boku Filipa, z sukcesem buduje własną pozycję, udowadniając, że jest ambitną i niezależną kobietą.

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