Zatrzymanie w Warszawie. Obywatel Ukrainy zatrzymany w sprawie podpalenia zakładu w Rumunii

Obywatel Ukrainy zatrzymany w Warszawie

Funkcjonariusze Wydziału do Zwalczania Aktów Terroru Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali Artema S. w Warszawie. Obywatela Ukrainy poszukiwały rumuńskie organy ścigania na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

Miał pomagać w przygotowaniu podpalenia zakładu w Rumunii

Według ustaleń rumuńskiego wymiaru sprawiedliwości zatrzymany miał pomagać w przygotowaniu podpalenia zakładu zajmującego się rozwojem broni i amunicji o strategicznym znaczeniu międzynarodowym. Do podpalenia budynku doszło 14 września 2026 roku. Sprawa jest związana z podejrzeniem przygotowania działań dywersyjnych w Rumunii.

Akty dywersji mogą zagrozić bezpieczeństwu państwa

Jak podano w komunikacie, akty dywersji wymierzone w obiekty związane z rozwojem strategicznych technologii zbrojeniowych mogą poważnie zagrozić bezpieczeństwu publicznemu i infrastrukturze ważnej dla państwa. Podpalenia takich obiektów mogą zagrażać życiu i zdrowiu ludzi, powodować straty materialne, zakłócać działalność zakładów oraz naruszać bezpieczeństwo państwa. Kluczowe jest więc rozpoznawanie i zwalczanie całego mechanizmu tego procederu, od identyfikowania celów, przez finansowanie, po bezpośrednią realizację ataków.

Źródło: Policja.pl