Pożar domu przy ul. Białoborskiej. Policjanci ewakuowali dwie seniorki

Pożar domu przy ul. Białoborskiej

W poniedziałek przed godziną 23.30 patrolujący okolicę policjanci otrzymali zgłoszenie o pożarze domu jednorodzinnego przy ul. Białoborskiej. Z informacji przekazanych dyspozytorowi numeru alarmowego 112 wynikało, że w budynku mieszkają dwie starsze kobiety, których życie może być zagrożone. Funkcjonariusze od razu pojechali pod wskazany adres. Na miejscu zauważyli gęsty dym wydobywający się spod poszycia dachu, wyczuli zapach spalenizny i zobaczyli płomienie.

Policjanci wyprowadzili z domu dwie seniorki

Policjanci ruszyli w stronę budynku, pukali do drzwi i okien oraz nawoływali mieszkańców do natychmiastowego opuszczenia domu. Po chwili drzwi otworzyła seniorka, która nie wiedziała, że na strychu wybuchł pożar. Kobieta powiedziała, że w drugiej części domu śpi jej siostra. Funkcjonariusze odszukali drugą kobietę i bezpiecznie wyprowadzili obie seniorki z budynku.

Strażacy gasili pożar na poddaszu domu

Wkrótce na miejsce przyjechali strażacy, którzy przystąpili do gaszenia pożaru na poddaszu. Policja przypomina, że w razie zauważenia pożaru lub innego zagrożenia należy niezwłocznie powiadomić służby ratunkowe, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

Źródło: Policja.pl