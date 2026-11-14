Adam Małysz mieszka w okazałej rezydencji w Wiśle. Tak wygląda luksusowa posiadłość byłego skoczka

Majątek Adama Małysza. Sukcesy w skokach narciarskich przyniosły mu miliony

Przez dziesięciolecia polskie skoki narciarskie miały w zasadzie jednego głównego bohatera. Adam Małysz gromadził przed odbiornikami telewizyjnymi miliony kibiców, zyskując status absolutnego fenomenu i pioniera tej dyscypliny nad Wisłą. Po długim okresie braku sukcesów to właśnie jego wybitne starty w Pucharze Świata oraz krążki przywożone z igrzysk olimpijskich zapewniły mu niesłabnącą sławę i bardzo wysokie zarobki. Wieloletni wysiłek oraz historyczne triumfy przełożyły się na fortunę, dzięki której sportowiec mógł spełnić swoje marzenia i wybudować spektakularną posiadłość.

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Jak mieszka Adam Małysz? Były prezes PZN pokazuje swoją posiadłość w Wiśle

Obecnie 49-letni były skoczek, który w ostatnim czasie zakończył swoją misję na fotelu prezesa Polskiego Związku Narciarskiego, w pełni korzysta z wypracowanych przez lata luksusów. Jego okazała rezydencja zlokalizowana w rodzimej Wiśle prezentuje się niezwykle efektownie. Choć utytułowany zawodnik wciąż ma sporo zajęć, to regularnie komunikuje się ze swoimi sympatykami poprzez platformy społecznościowe. Właśnie w sieci publikuje co jakiś czas ujęcia, dzięki którym internauci mogą podziwiać zarówno bryłę budynku, jak i jego domowe zacisze.

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Opublikowane w internecie kadry ukazują duże i nowocześnie zaaranżowane wnętrza, w których dominują drewniane elementy oraz przytulne detale, a całość dopełnia wypielęgnowany ogród wokół rezydencji. Tego typu materiały za każdym razem wywołują entuzjazm wśród obserwujących i dowodzą, że wybitny reprezentant Polski zbudował dla najbliższych idealne miejsce do odpoczynku. Fotografie tej niezwykłej nieruchomości udostępniamy w załączonej galerii.

QUIZ. Egzamin wiedzy o Adamie Małyszu. Co wiesz o "Orle z Wisły"? Pytanie 1 z 12 Zaczynamy od czegoś na rozgrzewkę. Gdzie urodził się Adam Małysz? W Zakopanem W Wiśle W Szczyrku W Nowym Targu Następne pytanie