Adam Małysz mieszka w okazałej rezydencji w Wiśle. Tak wygląda luksusowa posiadłość byłego skoczka

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Majątek Adama Małysza. Sukcesy w skokach narciarskich przyniosły mu miliony
Przez dziesięciolecia polskie skoki narciarskie miały w zasadzie jednego głównego bohatera. Adam Małysz gromadził przed odbiornikami telewizyjnymi miliony kibiców, zyskując status absolutnego fenomenu i pioniera tej dyscypliny nad Wisłą. Po długim okresie braku sukcesów to właśnie jego wybitne starty w Pucharze Świata oraz krążki przywożone z igrzysk olimpijskich zapewniły mu niesłabnącą sławę i bardzo wysokie zarobki. Wieloletni wysiłek oraz historyczne triumfy przełożyły się na fortunę, dzięki której sportowiec mógł spełnić swoje marzenia i wybudować spektakularną posiadłość.
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Jak mieszka Adam Małysz? Były prezes PZN pokazuje swoją posiadłość w Wiśle
Obecnie 49-letni były skoczek, który w ostatnim czasie zakończył swoją misję na fotelu prezesa Polskiego Związku Narciarskiego, w pełni korzysta z wypracowanych przez lata luksusów. Jego okazała rezydencja zlokalizowana w rodzimej Wiśle prezentuje się niezwykle efektownie. Choć utytułowany zawodnik wciąż ma sporo zajęć, to regularnie komunikuje się ze swoimi sympatykami poprzez platformy społecznościowe. Właśnie w sieci publikuje co jakiś czas ujęcia, dzięki którym internauci mogą podziwiać zarówno bryłę budynku, jak i jego domowe zacisze.
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Opublikowane w internecie kadry ukazują duże i nowocześnie zaaranżowane wnętrza, w których dominują drewniane elementy oraz przytulne detale, a całość dopełnia wypielęgnowany ogród wokół rezydencji. Tego typu materiały za każdym razem wywołują entuzjazm wśród obserwujących i dowodzą, że wybitny reprezentant Polski zbudował dla najbliższych idealne miejsce do odpoczynku. Fotografie tej niezwykłej nieruchomości udostępniamy w załączonej galerii.