Afera w Formule 1. Dlaczego znany dziennikarz stracił akredytację

Formuła 1 w cieniu głośnego skandalu

Jonathan McEvoy to doświadczony reporter, który opisywał wyścigi od ponad dwóch dekad. W miniony czwartek dowiedział się o natychmiastowym odebraniu mu przepustki prasowej przez Międzynarodową Federację Samochodową (FIA). Sankcja stanowiła bezpośrednią odpowiedź na artykuł opublikowany 4 listopada bieżącego roku. W swoim tekście brytyjski autor mocno skrytykował postawę Charlesa Leclerca. Kierowca wyścigowy z Monako został w nim nazwany „podstępnym małym draniem”.

Redakcja „Daily Mail” błyskawicznie zareagowała na restrykcje nałożone na ich wieloletniego wysłannika. Brytyjski dziennik ogłosił na znak protestu całkowity bojkot medialny wyścigów samochodowych. Oznacza to brak jakichkolwiek relacji oraz udziału w oficjalnych konferencjach prasowych aż do zakończenia sezonu 2026. Ukarany dziennikarz miał pierwotnie relacjonować nadchodzące Grand Prix w Las Vegas, Katarze oraz Abu Zabi. Federacja zaznaczyła jednak, że gazeta mogła wysłać na te zawody innego, niezależnego pracownika.

Szef działu sportowego „Daily Mail”, Chris Dean, nazwał tę karę „bezprecedensowym i skandalicznym atakiem na wolność prasy” i zażądał przywrócenia akredytacji McEvoyowi.

Dlaczego władze federacji cofnęły akredytację?

Sporny felieton odnosił się do konkretnego incydentu z pierwszego okrążenia tegorocznego Grand Prix Meksyku. Charles Leclerc toczył wówczas zaciętą walkę o prowadzenie w czwartym zakręcie z Lewisem Hamiltonem. Obaj zawodnicy z zespołu Ferrari wypadli z toru podczas tego niebezpiecznego manewru. Monakijczyk przejechał przez trawiastą strefę bezpieczeństwa i znalazł się przed swoim zespołowym partnerem. Sędziowie nałożyli później na zawodnika karę pięciu sekund za zyskanie nieprzepisowej przewagi.

Władze FIA broniły swojej kontrowersyjnej decyzji o odebraniu przepustki, tłumacząc to niespełnieniem standardów profesjonalizmu przez autora. W piątek organizacja Society of Editors oficjalnie potępiła działania władz światowego motorsportu, uznając je za zagrożenie dla niezależności prasy. McEvoy zasugerował w kolejnym tekście, że za jego usunięciem stoi sam szef zespołu Ferrari, Fred Vasseur. Anonimowe źródło wewnątrz włoskiej stajni kategorycznie zaprzeczyło jednak tym doniesieniom w rozmowie z serwisem „The Athletic”. Reporter przekazał również, że najprawdopodobniej odzyska akredytację w przyszłym sezonie, choć brakuje jeszcze oficjalnego potwierdzenia z biura federacji.