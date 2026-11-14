Liga NBA i seria San Antonio Spurs. Kto zatrzyma liderów Zachodu

Kolejne zwycięstwo San Antonio Spurs

Koszykarze San Antonio Spurs w piątkowym meczu rozgromili przed własną publicznością zespół Golden State Warriors 123:85. Gospodarze zdominowali rywali od samego początku rywalizacji, kończąc pierwszą kwartę z przewagą aż 24 punktów. Drużyna, po dwóch początkowych porażkach na starcie sezonu, notuje obecnie fantastyczną serię jedenastu wygranych z rzędu.

Do triumfu nad mocnymi przeciwnikami poprowadził gospodarzy Stephon Castle. Młody koszykarz zdobył w trakcie meczu 32 punkty, co stanowi jego zdecydowanie najlepsze osiągnięcie w obecnych rozgrywkach. Dzięki tej wygranej drużyna z bilansem 11-2 znajduje się obecnie na pierwszym miejscu Konferencji Zachodniej.

Wysoki wynik w starciu Miami Heat

Osłabieni brakiem kontuzjowanego Stephena Curry’ego koszykarze Warriors ponieśli drugą porażkę z rzędu. Liderem gości okazał się wchodzący z ławki rezerwowych LJ Cryer, który zapisał na swoim koncie rekordowe w karierze 20 punktów. Ekipa z San Francisco po wcześniejszym paśmie ośmiu zwycięstw ma obecnie bilans 8-5 i zajmuje siódme miejsce na Zachodzie.

Niezwykle obfite w punkty okazało się piątkowe spotkanie, w którym gracze Miami Heat pokonali Cleveland Cavaliers 133:121. Bam Adebayo oraz Giannis Antetokounmpo zdobyli po 37 punktów dla gospodarzy, a Davion Mitchell zanotował rekordowe 17 asyst przy zaledwie jednej stracie. Drużyna z Miami z bilansem 6-6 zajmuje szóste miejsce w Konferencji Wschodniej, bezpośrednio wyprzedzając Cavaliers, dla których 25 punktów zdobył Donovan Mitchell.