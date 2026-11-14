Widzew Łódź wygrywa sparing z Unią Skierniewice. Kto zdobył decydującą bramkę?

Zwycięstwo Widzewa w osłabionym składzie

W sobotnim meczu kontrolnym Widzew Łódź pokonał Unię Skierniewice 1:0. Spotkanie odbyło się w Łodzi podczas przerwy w rozgrywkach ligowych, spowodowanej meczami reprezentacji narodowych. Z tego powodu w zespole gospodarzy zabrakło aż siedmiu zawodników powołanych do kadr narodowych.

Wśród nieobecnych znaleźli się między innymi Bartłomiej Drągowski, Karol Świderski, Steve Kapuadi z Demokratycznej Republiki Konga oraz Albańczyk Juljan Shehu. Dodatkowo, z powodu urazów, na boisku nie pojawili się Mariusz Fornalczyk, Dani Silva, Giannis Papanikolaou i Darian Males.

Kto przesądził o wyniku spotkania?

Mimo licznych osłabień, drużyna prowadzona przez trenera Mateusza Stolarskiego zdołała odnieść zwycięstwo. Jedyną bramkę w 56. minucie zdobył Przemysław Wiśniewski. Obrońca skutecznie dobił piłkę do pustej bramki po tym, jak bramkarz Unii obronił strzał Sebastiana Bergiera.

Pozytywnym akcentem dla łódzkiego zespołu był powrót na boisko rekonwalescentów. W meczu wystąpili Hiszpan Mario Garcia oraz Brazylijczyk Paulinho. Kolejnym wyzwaniem dla Widzewa będzie wyjazdowe spotkanie ligowe z Rakowem Częstochowa, zaplanowane na niedzielę, 22 listopada.