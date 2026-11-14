Widzew Łódź wygrywa sparing z Unią Skierniewice. Kto zdobył decydującą bramkę?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-11-14 14:14

Piłkarze Widzewa Łódź pokonali pierwszoligową Unię Skierniewice 1:0 w sobotnim meczu kontrolnym. Sparing rozegrano w trakcie przerwy na mecze reprezentacji, co wymusiło spore zmiany w składzie łódzkiej drużyny.

Piłkarz w czerwonym stroju prowadzi piłkę obok rywala w niebieskim komplecie. O wygranej Widzewa przeczytasz w serwisie Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Dwóch piłkarzy w czerwonym i niebieskim stroju walczy o piłkę na boisku podczas meczu.

Zwycięstwo Widzewa w osłabionym składzie

W sobotnim meczu kontrolnym Widzew Łódź pokonał Unię Skierniewice 1:0. Spotkanie odbyło się w Łodzi podczas przerwy w rozgrywkach ligowych, spowodowanej meczami reprezentacji narodowych. Z tego powodu w zespole gospodarzy zabrakło aż siedmiu zawodników powołanych do kadr narodowych.

Wśród nieobecnych znaleźli się między innymi Bartłomiej Drągowski, Karol Świderski, Steve Kapuadi z Demokratycznej Republiki Konga oraz Albańczyk Juljan Shehu. Dodatkowo, z powodu urazów, na boisku nie pojawili się Mariusz Fornalczyk, Dani Silva, Giannis Papanikolaou i Darian Males.

Kto przesądził o wyniku spotkania?

Mimo licznych osłabień, drużyna prowadzona przez trenera Mateusza Stolarskiego zdołała odnieść zwycięstwo. Jedyną bramkę w 56. minucie zdobył Przemysław Wiśniewski. Obrońca skutecznie dobił piłkę do pustej bramki po tym, jak bramkarz Unii obronił strzał Sebastiana Bergiera.

Pozytywnym akcentem dla łódzkiego zespołu był powrót na boisko rekonwalescentów. W meczu wystąpili Hiszpan Mario Garcia oraz Brazylijczyk Paulinho. Kolejnym wyzwaniem dla Widzewa będzie wyjazdowe spotkanie ligowe z Rakowem Częstochowa, zaplanowane na niedzielę, 22 listopada.

 

ROLKI