Puchar Świata w Pekinie. Rewelacyjny debiut polskiej panczenistki

Świetny start młodej Polki

20-letnia Wiktoria Dąbrowska, brązowa medalistka mistrzostw świata juniorów, świetnie rozpoczęła sezon. Wcześniej wygrała wyścigi na 500 i 1000 m podczas seniorskich mistrzostw Polski w Tomaszowie Mazowieckim. W piątkowych zmaganiach w Pekinie zajęła trzecią pozycję na dystansie 1000 m.

W sobotę panczenistka rywalizowała na 500 m i z wynikiem 37,907 wywalczyła czwarte miejsce, przegrywając jedynie z reprezentantkami Holandii. Triumfowała Angel Daleman (37,373), przed Femke Kok (37,493) i Suzanne Schulting (37,702).

Jak poradzili sobie pozostali reprezentanci Polski?

W wyścigu na 500 m Martyna Baran zajęła 13. lokatę z czasem 38,654, natomiast Karolina Bosiek uplasowała się na 19. pozycji (39,204). W dywizji B najlepsza okazała się Austriaczka Vanessa Herzog, a siódme miejsce zajęła Iga Wojtasik. Karolina Bosiek wystartowała także na dystansie 1500 m, gdzie wywalczyła 14. miejsce.

Wśród mężczyzn na dystansie 500 m siódmy czas uzyskał Damian Żurek (34,969). Zwyciężył reprezentant Chin Ziwen Lian z czasem 34,644. Na 1500 m startował Władimir Semirunnij, który zajął siódmą lokatę (1.45,824). Zawody PŚ w Pekinie zakończą się w niedzielę.