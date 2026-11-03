Czeska influencerka rzuciła kierowcę rajdowego. Teraz został najmłodszym mistrzem świata w Formule 1

Fani F1 z całego świata z uwagą czytają teraz życiorys najmłodszego mistrza świata w historii rozgrywek. Włoski rajdowiec Kimi Antonelli ustanowił nowy rekord na kartach 76-letnich dziejów Formuły 1, a niemałe zainteresowanie budzi jego życie uczuciowe. Choć obecnie jest singlem, do niedawna spotykał się z gwiazdą Internetu z Czech.

Formuła 1. Kimi Antonelli z Włoch najmłodszym mistrzem świata w historii

W minioną niedzielę padł historyczny rekord. Podczas Grand Prix Meksyku na torze Autodromo Hermanos Rodriguez zaledwie 20-letni Kimi Antonelli zajął trzecie miejsce, co przełożyło się ostatecznie na tytuł mistrza świata Formuły 1. Jest on najmłodszą osobą w 76-letniej historii mistrzostw, której się to udało, a zarazem pierwszym mistrzem świata F1 z Włoch od 1953 roku.

20-latek ma masę fanek, ale jest singlem

Gratulacje nowemu mistrzowi złożył poprzedni najmłodszy rekordzista Sebastian Vettel, a także szeroki wachlarz włoskich celebrytów, sportowców, jak i szefowa rządu Giorgia Meloni, która określiła go mianem "dobra narodowego". Sukces sprawił, że Kimi Antonelli ma teraz coraz większe grono fanów, ale również - powiększające się grono wielbicielek. Oficjalnie, jest singlem, odkąd na początku 2026 roku rozstał się z partnerką.

Eliska Bábíčková - kim jest była dziewczyna Antonelliego?

Tajemnicą nie jest to, że Kimi Antonelli spotykał się z piękną, starszą o rok influencerką z Czech od jesieni 2023 roku. Międzynarodowa para tworzyła zgrany duet, chętnie publikując w sieci wspólne zdjęcia. Łączyło ich nie tylko uczucie, ale i pasja: on został kierowcą w Formule 1, a ona zajmowała się kartingiem, czyli wyścigami gokartów na specjalnych torach.

Na początku br. Eliska Bábíčková poinformowała w mediach społecznościowych, że podjęła decyzję o rozstaniu z Kimim. Nie podała jednak żadnych szczegółów sytuacji, a po kilku miesiącach usunęła zarówno wideo poruszające rozstanie, jak i wszelkie inne materiały związane z byłym chłopakiem. Dziś znajduje się na nowo pod lupą fanów Formuły 1, którzy zastanawiają się, czy żałuje rzucenia przyszłego mistrza świata.

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