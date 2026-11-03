Nielegalny hazard w Ostródzie. Zabezpieczono 12 automatów i blisko 50 gramów mefedronu

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-11-03 11:03

27 października 2026 roku policjanci i funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadzili kontrolę dwóch lokali w Ostródzie. W związku z podejrzeniem prowadzenia nielegalnego hazardu zabezpieczono 12 automatów do gier oraz blisko 50 gramów mefedronu. Zatrzymano cztery osoby, z których dwie usłyszały zarzuty.

Srebrne kajdanki policyjne leżą na ciemnym blacie. O zatrzymaniach za nielegalny hazard w Ostródzie przeczytasz w Eska.
Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Na ciemnym, lekko teksturowanym tle leżą metalowe kajdanki, dominując prawą połowę kadru. Kajdanki są srebrzysto-szare, z wyraźnymi refleksami światła na ich powierzchni, co nadaje im połyskujący wygląd. Widoczne są dwa połączone ze sobą okrągłe mankiety oraz mechanizm blokujący. Tło jest nieostre, przechodzące od ciemnoszarego po lewej stronie do jaśniejszego, rozmytego odcienia po prawej, gdzie pada intensywniejsze światło.

Kontrola lokali w Ostródzie po ustaleniach policji

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie ustalili, że w dwóch lokalach na terenie miasta mogą być organizowane nielegalne gry hazardowe i prowadzony handel narkotykami. W działaniach uczestniczyli także funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie. KAS posiada ustawowe kompetencje do prowadzenia kontroli i postępowań dotyczących nielegalnego hazardu. 27 października 2026 roku funkcjonariusze obu służb skontrolowali wytypowane lokale.

W Ostródzie zabezpieczono 12 automatów i mefedron

Podczas czynności w 2 lokalach ujawniono łącznie 12 automatów do gier hazardowych, które działały bez wymaganej koncesji lub zezwolenia. Policjanci z ostródzkiego wydziału kryminalnego zabezpieczyli również blisko 50 gramów mefedronu. Zabezpieczono także oprzyrządowanie, sprzęt elektroniczny, dokumentację dotyczącą automatów oraz gotówkę. Automaty, pozostałe przedmioty i gotówkę przejęli funkcjonariusze KAS. Zostaną one wykorzystane jako materiał dowodowy w prowadzonym postępowaniu.

Zarzuty po kontroli lokali w Ostródzie

W związku ze sprawą zatrzymano cztery osoby. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego policjanci przedstawili zarzuty dwóm zatrzymanym. 30-latek usłyszał zarzuty posiadania i udzielania mefedronu, a 32-latek zarzut posiadania amfetaminy. Za te przestępstwa grozi im kara do 3 lat pozbawienia wolności.

KAS wyjaśnia sprawę nielegalnych gier hazardowych

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej wyjaśniają okoliczności związane z podejrzeniem urządzania gier hazardowych bez wymaganej koncesji lub zezwolenia. Osobom odpowiedzialnym za organizowanie takich gier grozi odpowiedzialność karno-skarbowa. Zgodnie z art. 107 § 1 Kodeksu karnego skarbowego grozi za to grzywna do 720 stawek dziennych, kara pozbawienia wolności do 3 lat albo obie te kary łącznie. Kara administracyjna może wynieść do 100 tysięcy złotych za każdy zabezpieczony automat.

Źródło: Policja.pl

 

ROLKI