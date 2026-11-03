Nielegalny hazard w Ostródzie. Zabezpieczono 12 automatów i blisko 50 gramów mefedronu

Kontrola lokali w Ostródzie po ustaleniach policji

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie ustalili, że w dwóch lokalach na terenie miasta mogą być organizowane nielegalne gry hazardowe i prowadzony handel narkotykami. W działaniach uczestniczyli także funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie. KAS posiada ustawowe kompetencje do prowadzenia kontroli i postępowań dotyczących nielegalnego hazardu. 27 października 2026 roku funkcjonariusze obu służb skontrolowali wytypowane lokale.

W Ostródzie zabezpieczono 12 automatów i mefedron

Podczas czynności w 2 lokalach ujawniono łącznie 12 automatów do gier hazardowych, które działały bez wymaganej koncesji lub zezwolenia. Policjanci z ostródzkiego wydziału kryminalnego zabezpieczyli również blisko 50 gramów mefedronu. Zabezpieczono także oprzyrządowanie, sprzęt elektroniczny, dokumentację dotyczącą automatów oraz gotówkę. Automaty, pozostałe przedmioty i gotówkę przejęli funkcjonariusze KAS. Zostaną one wykorzystane jako materiał dowodowy w prowadzonym postępowaniu.

Zarzuty po kontroli lokali w Ostródzie

W związku ze sprawą zatrzymano cztery osoby. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego policjanci przedstawili zarzuty dwóm zatrzymanym. 30-latek usłyszał zarzuty posiadania i udzielania mefedronu, a 32-latek zarzut posiadania amfetaminy. Za te przestępstwa grozi im kara do 3 lat pozbawienia wolności.

KAS wyjaśnia sprawę nielegalnych gier hazardowych

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej wyjaśniają okoliczności związane z podejrzeniem urządzania gier hazardowych bez wymaganej koncesji lub zezwolenia. Osobom odpowiedzialnym za organizowanie takich gier grozi odpowiedzialność karno-skarbowa. Zgodnie z art. 107 § 1 Kodeksu karnego skarbowego grozi za to grzywna do 720 stawek dziennych, kara pozbawienia wolności do 3 lat albo obie te kary łącznie. Kara administracyjna może wynieść do 100 tysięcy złotych za każdy zabezpieczony automat.

Źródło: Policja.pl