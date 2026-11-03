Paulina Krupińska wyjechała z Polski. Pokazała zdjęcia z wyprawy do Brazylii

Paulina Krupińska poleciała do Ameryki Południowej. Relacjonuje pobyt w sieci

Telewizyjna prezenterka regularnie uchyla rąbka tajemnicy i pokazuje w sieci, jak wygląda jej codzienność poza kamerami. Internauci śledzący profile społecznościowe gwiazdy mogą oglądać nie tylko kulisy jej obowiązków zawodowych, ale także ujęcia dokumentujące chwile spędzane z rodziną oraz dalekie wojaże. Teraz Paulina Krupińska postanowiła pochwalić się wyjątkową wyprawą do Ameryki Południowej, publikując nowe materiały dla swoich fanów.

Wyprawa rozpoczęła się od wizyty w popularnym Rio de Janeiro. Zamiast jednej pamiątkowej pocztówki, gwiazda opublikowała w internecie obszerną galerię zdjęć z brazylijskiej metropolii, dokładnie pokazując obserwatorom przebieg swojego wyjazdu. Na udostępnionych kadrach dominują spektakularne pejzaże, architektura miasta oraz momenty błogiego relaksu.

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Paulina Krupińska zwiedza Rio de Janeiro. Co pokazała na zdjęciach z podróży

Znana z ekranu prowadząca należy do grona osób publicznych, które otwarcie dzielą się z widzami wycinkami prywatności po opuszczeniu studia telewizyjnego. W jej internetowych galeriach systematycznie pojawiają się fotografie z planu, kadry z bliskimi i relacje z zagranicznych urlopów. Tym razem prowadząca zrelacjonowała w sieci niezwykłą podróż na kontynent południowoamerykański, przyciągając uwagę użytkowników sieci.

Na pierwszy punkt swojej zagranicznej trasy prezenterka wybrała słynne Rio de Janeiro. Zamiast pojedynczego ujęcia, Paulina Krupińska zamieściła cały zestaw fotografii obrazujących jej pobyt w Brazylii, dzięki czemu internauci mogą na bieżąco śledzić jej poczynania. Wśród opublikowanych materiałów widać zarówno piękną przyrodę i panoramę miasta, jak i czas poświęcony na zasłużony wypoczynek. Związana z wyjazdem przygoda wciąż trwa, dlatego pozostaje wypatrywać kolejnych kadrów z tej eskapady.