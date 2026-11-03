Uporczywe nękanie w powiecie myślenickim. 29-latek z Warszawy wysyłał tysiące wiadomości dziennie

Mieszkanka powiatu myślenickiego nękana w internecie

Jak podaje policja, mężczyzna wykorzystywał zaufanie kobiety i kontaktował się z nią w internecie. Wysyłał od kilkuset do kilku tysięcy wiadomości tekstowych dziennie, a także wielokrotnie do niej dzwonił. Miał również poniżać kobietę i nakłaniać ją do przesyłania kompromitujących zdjęć. Następnie groził rozpowszechnieniem tych materiałów, wywierając na nią presję i zmuszając ją do dalszego kontaktu.

29-latek z Warszawy zatrzymany za uporczywe nękanie

Sprawą zajęli się funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach. 29 października pojechali do Warszawy i zatrzymali tam 29-letniego mieszkańca tego miasta. Mężczyzna jest podejrzany o uporczywe nękanie, określone w art. 190a § 1 Kodeksu karnego. Wobec mężczyzny zastosowano poręczenie majątkowe, dozór Policji, zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej oraz zakaz opuszczania kraju.

Źródło: Policja.pl