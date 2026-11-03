Jaka pogoda na 11 listopada? Wstępna prognoza zdradza, jaka pogoda czeka nas w Dzień Niepodległości

11 listopada, czyli w Narodowe Święto Niepodległości, zapowiada się typowo listopadowa aura.

W ciągu dnia temperatura może wynieść około 7 stopni Celsjusza, natomiast nocą i nad ranem zbliżyć się do 0 stopni.

Warto przygotować się na chłód i duże zachmurzenie, które mogą towarzyszyć obchodom święta.

Listopad potrafi zaskoczyć. Jednego dnia możemy cieszyć się chwilą słońca, a następnego zmagać się z chłodem, wilgocią i porywistym wiatrem. Nic więc dziwnego, że wiele osób już teraz sprawdza, jaka pogoda szykuje się na 11 listopada. Jedni tego dnia planują udział w obchodach Święta Niepodległości, inni zamierzają przedłużyć sobie nieco świętowanie, biorąc kilka dodatkowych dni wolnych, jeszcze inni chętnie tego dnia wybiorą się na spacer.

11 listopada będzie chłodno. Ile stopni pokażą termometry?

Według wstępnych prognoz temperatury w Dzień Niepodległości mogą oscylować w granicach 7 stopni Celsjusza w ciągu dnia. Znacznie chłodniej zrobi się po zmroku oraz nad ranem. Wówczas słupki rtęci mogą zbliżyć się do 0 stopni. Nie będzie to zatem pogoda zachęcająca do długich spacerów w lekkim ubraniu. Warto pamiętać o ciepłej kurtce, szaliku i odpowiednim obuwiu, szczególnie jeśli planujemy spędzić kilka godzin na zewnątrz.

Ulubiony przysmak rzeszowian z 11 listopada

Czy 11 listopada będzie padać?

Jeśli chodzi o prognozę dotyczącą opadów, wstępne przewidywania przynoszą jednak nieco lepsze wiadomości. Na ten moment prawdopodobieństwo opadów w ciągu dnia nie jest wysokie. Dominować ma duże zachmurzenie, ale nie oznacza to, że wszędzie trzeba będzie wyciągać parasole. Nie można jednak całkowicie wykluczyć przelotnego deszczu, a w chłodniejszych rejonach kraju także deszczu ze śniegiem. W górach sytuacja może wyglądać nieco inaczej niż na nizinach. Lokalnie możliwe są również opady śniegu.

Prognoza może się jeszcze zmienić

Trzeba pamiętać, że do 11 listopada pozostało jeszcze kilka dni, a prognozy długoterminowe nie zawsze sprawdzają się co do joty. Modele meteorologiczne mogą aktualizować swoje wyliczenia, dlatego warto regularnie śledzić komunikaty synoptyków. Najrozsądniej założyć, że będzie chłodno i raczej pochmurno. Ciepłe ubranie z pewnością się przyda, a przed wyjściem z domu warto jeszcze raz sprawdzić aktualną prognozę dla swojej miejscowości.

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