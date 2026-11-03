Oszustwo metodą na pracownika banku w powiecie piskim. 19-latek zatrzymany we Wrocławiu

Oszust podawał się za pracownika banku

Do 62-letniej mieszkanki powiatu piskiego zadzwonił mężczyzna podający się za pracownika banku. Przekazał jej nieprawdziwe informacje o rzekomym zagrożeniu utraty pieniędzy z konta. W ten sposób uzyskał dane osobowe kobiety oraz dane logowania do bankowości internetowej. Następnie z konta kobiety przelano 78 000 zł.

Oszust odebrał kartę i wypłacił pieniądze

Mężczyzna przyszedł także do miejsca zamieszkania pokrzywdzonej. Podając się za kuriera wysłanego przez bank, odebrał od niej kartę bankomatową. Za pomocą tej karty wypłacono łącznie 13 000 zł w 20 transakcjach. Łącznie 62-latka straciła ponad 91 000 zł.

19-latek zatrzymany we Wrocławiu

Po otrzymaniu zgłoszenia policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Piszu rozpoczęli działania, by ustalić i zatrzymać sprawcę. Współpracowali przy tym z funkcjonariuszami Wydziału do Walki z Przestępczością Cyfrową Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. We Wrocławiu zatrzymano 19-letniego obywatela Ukrainy podejrzanego o oszukanie mieszkanki powiatu piskiego. Trafił do policyjnego aresztu.

19-latek usłyszał zarzut oszustwa i został aresztowany

W mieszkaniu zatrzymanego policjanci znaleźli i zabezpieczyli prawie 35 000 euro oraz ponad 1000 zł. 19-latek usłyszał zarzut oszustwa. Za ten czyn grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Źródło: Policja.pl