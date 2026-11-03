Jacek Jelonek i Oliwier Kubiak oficjalnie mężami w Polsce. Odebrali transkrypcję zagranicznego aktu ślubu

Na początku września jedna z najbardziej rozpoznawalnych par jednopłciowych w polskim show-biznesie powiedziała sobie "tak". Po długich przygotowaniach Jacek Jelonek i Oliwier Kubiak zawarli małżeństwo podczas bajkowej ceremonii poza granicami Polski, w której następnie złożyli wniosek o transkrypcję aktu ślubu. Teraz para pochwaliła się, że odebrała dokument i może już oficjalnie legitymować się w naszym kraju jako mąż i mąż.

Jacek Jelonek i Oliwier Kubiak wzięli ślub w Portugalii

Wymarzony ślub odbył się w malowniczej Portugalii, gdzie panom niespodziankę swoją obecnością sprawiły medialne przyjaciółki - Izabella Krzan i Jagna Niedzielska. Przypomnijmy, że Jacek Jelonek i Oliwier Kubiak poznali się w 2021 roku na planie randkowego programu platformy Player - "Prince Charming", po którym udało im się stworzyć zgrany związek. Przez długie tygodnie musieli jednak ukrywać przed światem prawdę o swoim życiu osobistym ze względu na oczekiwanie na premierę telewizyjnego show.

Po niej wspólnie zamieszkali, a w 2024 roku zaręczyli się we Włoszech. W wywiadach narzeczeni nie ukrywali, że ślub jest dla nich bardzo ważny; w końcu, po przeanalizowaniu kilku opcji wyjazdu do kraju, w którym małżeństwa jednopłciowe są legalne, padło na Portugalię.

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Para odebrała transkrypcję aktu małżeństwa. W Polsce są już mężem i mężem

Po powrocie do codzienności w Polsce świeżo upieczone małżeństwo poinformowało, że złoży wniosek o transkrypcję swojego aktu ślubu. Jelonek i Kubiak, który po ceremonii również posługuje się nazwiskiem Jelonek, odebrali nadesłane pocztą dokumenty z Portugalii i udali się do Urzędu Stanu Cywilnego.

W poniedziałek 2 listopada panowie pochwalili się w mediach społecznościowych, że po sprawnej procedurze odebrali pod koniec października transkrypcję zagranicznego aktu, która zgodnie z nowo wprowadzonymi przepisami pozwala na traktowanie ich w Polsce jako małżeństwo.

- To już oficjalne - odebraliśmy transkrypcję naszego aktu ślubu, oficjalnie jesteśmy mężem i mężem. Cały proces był łatwiejszy, niż zakładaliśmy - gotowe druki dla małżeństw tej samej płci, bardzo miłe i pomocne osoby w urzędzie. To daje nadzieję, że małymi krokami Polska idzie w stronę równości #mążimąż - czytamy i życzymy wszystkiego dobrego.

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