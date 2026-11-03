Kibice ostro o Donaldzie Tusku po spięciach wokół TK. Wywiesili mocne transparenty

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2026-11-03 11:12

Spór wokół Trybunału Konstytucyjnego wywołuje ogromne emocje w całym kraju i przeniósł się również na piłkarskie trybuny. Podczas poniedziałkowego spotkania Ekstraklasy ze Śląskiem Wrocław, fani Radomiaka Radom ostro zaatakowali Donalda Tuska. To nie jedyna grupa kibiców, która otwarcie zaprotestowała przeciwko działaniom szefa rządu.

Zamyślony premier Donald Tusk. O protestach kibiców przeciwko działaniom szefa rządu przeczytasz na Eska.
Autor: ART SERVICE Donald Tusk

Na stadionach w całej Polsce piłkarscy kibice otwarcie manifestują swoją niechęć wobec premiera Donalda Tuska. Wyrazisty baner zawisł na trybunach między innymi w trakcie poniedziałkowego starcia Radomiaka Radom ze Śląskiem Wrocław (3:1). Sympatycy gospodarzy w bezpardonowy sposób zaatakowali w nim szefa rządu.

Śląsk Wrocław bez trenera w Ekstraklasie. Kto podejmie się misji ratunkowej?

QUIZ. Ukochane kluby polskich polityków. Nawrocki i Tusk to banał. Zgadniecie?
Pytanie 1 z 9
Komu kibicuje Karol Nawrocki?

Kibice uderzają w Donalda Tuska. Transparenty na meczach Ekstraklasy

Gorąca atmosfera wokół Trybunału Konstytucyjnego udzieliła się całemu społeczeństwu, a głos w tej sprawie zabrali również fani piłkarscy. W trakcie minionej kolejki na obiektach w różnych częściach Polski pojawiły się liczne manifestacje ich poglądów. Przekaz płynący z trybun był w przeważającej mierze wymierzony w gabinet Donalda Tuska i jednocześnie wyrażał poparcie dla prezydenta Karola Nawrockiego. Taki sam scenariusz powtórzył się w poniedziałek w Radomiu, gdzie miejscowy Radomiak pokonał Śląsk Wrocław 3:1.

Sympatycy radomskiej drużyny zaprezentowali podczas spotkania niezwykle ostry transparent z hasłem: „Tusk zdrajca narodu”. Tuż obok tego napisu kibice umieścili wezwanie: „11 listopada wszyscy na marsz”, które bezpośrednio nawiązywało do organizowanego co roku Marszu Niepodległości.

Nie żyje 30-letni piłkarz Jesús de Miguel. Zmarł w szpitalu po uderzeniu przez bramkarza

Również w poniedziałek swoje niezadowolenie zamanifestowali sympatycy Zagłębia Lubin podczas wygranego 1:0 starcia z Koroną Kielce. Lubińscy kibice rozwiesili na trybunach baner z napisem: „POlitycy dość robienia cyrku z Polski”, który był wycelowany w koalicję rządzącą. Zbliżone w treści komunikaty po niedawnych zajściach wokół Trybunału Konstytucyjnego można było zaobserwować na wielu innych polskich obiektach.

Cała sprawa ma związek z wydarzeniami z piątku, 30 października, kiedy to przed gmachem Trybunału Konstytucyjnego wybuchły demonstracje wywołane próbą przejęcia tej instytucji. Sytuacja wymagała pilnej reakcji prezydenta Karola Nawrockiego, który zdecydował o zawróceniu swojego samolotu lecącego do Senegalu. Działania rządzących ostro skrytykowali również znani sportowcy, w tym Mariusz Pudzianowski oraz Tomasz Adamek, którzy nie kryją wzburzenia całą sprawą. Zdaniem analityków obecny kryzys stanowi punkt kulminacyjny sporów i wątpliwości, jakie narastały wokół Trybunału od 2015 roku.

RZĄD SZYKUJE OBALENIE PREZYDENTA? TAJNY PLAN I SZTURM NA TRYBUNAŁ! | Miziołek & Olczyk

ROLKI

Trybunał Konstytucyjny
Radomiak Radom
Donald Tusk
kibice