Kibice ostro o Donaldzie Tusku po spięciach wokół TK. Wywiesili mocne transparenty

Na stadionach w całej Polsce piłkarscy kibice otwarcie manifestują swoją niechęć wobec premiera Donalda Tuska. Wyrazisty baner zawisł na trybunach między innymi w trakcie poniedziałkowego starcia Radomiaka Radom ze Śląskiem Wrocław (3:1). Sympatycy gospodarzy w bezpardonowy sposób zaatakowali w nim szefa rządu.

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Kibice uderzają w Donalda Tuska. Transparenty na meczach Ekstraklasy

Gorąca atmosfera wokół Trybunału Konstytucyjnego udzieliła się całemu społeczeństwu, a głos w tej sprawie zabrali również fani piłkarscy. W trakcie minionej kolejki na obiektach w różnych częściach Polski pojawiły się liczne manifestacje ich poglądów. Przekaz płynący z trybun był w przeważającej mierze wymierzony w gabinet Donalda Tuska i jednocześnie wyrażał poparcie dla prezydenta Karola Nawrockiego. Taki sam scenariusz powtórzył się w poniedziałek w Radomiu, gdzie miejscowy Radomiak pokonał Śląsk Wrocław 3:1.

Sympatycy radomskiej drużyny zaprezentowali podczas spotkania niezwykle ostry transparent z hasłem: „Tusk zdrajca narodu”. Tuż obok tego napisu kibice umieścili wezwanie: „11 listopada wszyscy na marsz”, które bezpośrednio nawiązywało do organizowanego co roku Marszu Niepodległości.

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Również w poniedziałek swoje niezadowolenie zamanifestowali sympatycy Zagłębia Lubin podczas wygranego 1:0 starcia z Koroną Kielce. Lubińscy kibice rozwiesili na trybunach baner z napisem: „POlitycy dość robienia cyrku z Polski”, który był wycelowany w koalicję rządzącą. Zbliżone w treści komunikaty po niedawnych zajściach wokół Trybunału Konstytucyjnego można było zaobserwować na wielu innych polskich obiektach.

Cała sprawa ma związek z wydarzeniami z piątku, 30 października, kiedy to przed gmachem Trybunału Konstytucyjnego wybuchły demonstracje wywołane próbą przejęcia tej instytucji. Sytuacja wymagała pilnej reakcji prezydenta Karola Nawrockiego, który zdecydował o zawróceniu swojego samolotu lecącego do Senegalu. Działania rządzących ostro skrytykowali również znani sportowcy, w tym Mariusz Pudzianowski oraz Tomasz Adamek, którzy nie kryją wzburzenia całą sprawą. Zdaniem analityków obecny kryzys stanowi punkt kulminacyjny sporów i wątpliwości, jakie narastały wokół Trybunału od 2015 roku.

Kibice nie pozostają dłużni Donaldowi Tuskowi podczas meczu Radomiaka Radom ze Śląskiem Wrocław. https://t.co/HDajO7sRf5— BezFiltraPL (@BezFiltraPL) November 2, 2026