Courteney Cox rozstała się z partnerem. Ponad 10 lat temu odwołali swoje zaręczyny!

W 2014 roku popularna aktorka Courteney Cox sfinalizowała rozwód ze swoim mężem, z którym pozostawała jednak w serdecznych relacjach w związku z opieką nad dzieckiem. Była już wtedy w związku ze znanym wokalistą, który bardzo szybko się jej oświadczył. Para szybko anulowała jednak zaręczyny, rozstała się, zeszła z powrotem i ostatecznie przetrwała ponad dekadę... Teraz gwiazda zdecydowała, że nadszedł koniec tej pogmatwanej relacji.

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Mężem urodzonej w 1964 roku aktorki był jej kolega po fachu - Michael Keaton, z którym doczekała się ona ukochanej córki. Mimo rozstania para pozostała przyjaciółmi, doskonale odnajdując się w roli rodziców dla dziewczynki. Potomkini aktorskiej pary ma aktualnie już 22 lata.

Courteney Cox odnalazła potem szczęście u boku nowego partnera, jednak powiedzieć, że historia tego związku jest skomplikowana... to jak nic nie powiedzieć. Chłopakiem aktorki został muzyk związany z zespołami Snow Patrol i Vega4 - Johnny McDaid. Według doniesień brytyjskich mediów, para po ponad dwunastu latach burzliwej relacji zdecydowała się na rozstanie. Ostatni raz byli widziani razem publicznie we wrześniu ubiegłego roku, jednak póki co - nie odpowiedzieli największym brytyjskim portalom w sprawie komentarza na temat separacji bądź ostatecznego rozstania.

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Aktorka miała prawie-męża. "Ojcem" ich związku był Ed Sheeran

Courteney Cox i Johnny McDaid poznali się na imprezie pod koniec 2013 roku. Aktorka znana z kultowych "Przyjaciół" i serii horrorów "Krzyk" była wtedy w trakcie rozwodu z mężem, nie spodziewając się, że w oko wpadnie jej młodszy o dwanaście lat muzyk. Pochodzący z Irlandii Północnej piosenkarz Johnny McDaid był współlokatorem Eda Sheerana i to właśnie ten gwiazdor doprowadził do jego spotkania z Cox.

Para zaręczyła się już w 2014 roku, jednak po niedługim czasie jako narzeczeństwo - zdecydowała się rozstać. McDaid przeprowadził się z powrotem do Wielkiej Brytanii. Wtedy okazało się, że ex-para nie może bez siebie wytrzymać: po kilku miesiącach rozłąki, na początku 2016 roku, zakochani wrócili do siebie. Związek przetrwał zatem jeszcze około dekadę od pojednania, ale najwidoczniej nie przetrwał próby czasu.

"On nie jest moim narzeczonym. Byliśmy zaręczeni, żeby się pobrać, ale teraz po prostu jesteśmy razem. Zerwaliśmy nasze zaręczyny, przeprowadził się do Anglii, a potem wróciliśmy do siebie i jest lepiej, niż było wcześniej. [...] Myślę, że odległość po rozstaniu, byliśmy oddzieleni od siebie przez pół roku... to wiele nam pokazało. Teraz jest po prostu lepiej. [...] Odchodziliśmy i wracaliśmy wiele razy" - przyznała Courteney Cox w 2019 roku na antenie "The Ellen DeGeneres Show.

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