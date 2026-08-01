Mister Supranational 2026 - dlaczego nie ma transmisji w Polsacie? Kiedy i gdzie oglądać galę?

Finał Mister Supranational 2026 odbędzie się w sobotę 1 sierpnia w Nowym Sączu. Polsat pokaże galę dopiero w niedzielę 9 sierpnia o godz. 19:55. Będzie to retransmisja, a nie relacja na żywo. Stacja nie podała oficjalnego powodu takiej decyzji. Nie należy więc twierdzić, że przyczyną są kwestie oglądalności, ramówka, koszty albo problemy organizacyjne. Wszystkie takie wyjaśnienia byłyby jedynie domysłami.

Dlaczego Mister Supranational nie będzie transmitowany na żywo?

W oficjalnych zapowiedziach Polsat informuje wyłącznie o terminach wydarzenia i telewizyjnej emisji. Nie wyjaśnia, dlaczego gala Mister Supranational została przesunięta w ramówce o osiem dni. Wiadomo natomiast, że dwa pozostałe finały Festiwalu Piękna zostaną pokazane na żywo:

Miss Supranational – 31 lipca o godz. 19:55,Miss Polski – 2 sierpnia o godz. 19:55.

Mister Supranational odbędzie się pomiędzy tymi galami, 1 sierpnia, ale trafi na antenę dopiero 9 sierpnia.

Kiedy odbędzie się finał Mister Supranational?

Konkurs zostanie przeprowadzony w sobotę 1 sierpnia w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu. Będzie drugim wydarzeniem trzydniowego Festiwalu Piękna. O międzynarodowy tytuł ma rywalizować 44 kandydatów. Polskę reprezentuje Bartosz Gwiazda, Mister Polski 2026, trener personalny i fotomodel.

Retransmisja gali rozpocznie się w niedzielę 9 sierpnia o godz. 19:55 w Polsacie. Oznacza to, że osoby śledzące oficjalne profile konkursu lub relacje medialne mogą poznać nazwisko zwycięzcy wcześniej niż telewidzowie. Finał odbędzie się bowiem osiem dni przed emisją.

Czy wyniki będą znane przed transmisją?

Najprawdopodobniej tak. Konkurs zostanie rozstrzygnięty podczas gali 1 sierpnia, dlatego wynik może zostać opublikowany przez organizatorów, uczestników i media jeszcze tego samego wieczoru. Polsat nie zapowiedział, by rezultat miał być objęty embargiem aż do retransmisji. Widzowie, którzy chcą obejrzeć galę bez znajomości zwycięzcy, powinni więc uważać na publikacje w mediach społecznościowych i serwisach informacyjnych.

Kto wystąpi i poprowadzi galę?

Mister Supranational 2026 poprowadzą Ida Nowakowska i Fezile Mkhize. Muzycznie wieczór uświetnią FiśBanda, Mateusz Ziółko, Tatiana Okupnik oraz Oktavvia. Za reżyserię odpowiada Grzegorz Krawiec, a choreografię przygotowuje Tomasz Barański.

Galeria: Bartosz Gwiazda reprezentuje Polskę na Mister Supranational 2026

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