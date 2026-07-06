Legendarna artystka zaśpiewała na ślubie Taylor Swift! Wystąpił także muzyk The Beatles!

Taylor Swift to bez wątpienia dziś jedna z największych gwiazd muzyki. Obecna na światowym rynku od niemal dwóch dekad wzbudza ogromne emocje tak naprawdę wszystkim co robi. Każda kolejna płyta Swift bije rekordy popularności, tak samo jak poszczególne utwory, a jej koncerty cieszą kolosalnym zainteresowaniem.

Od kilku tygodni o Taylor pisze się jednak nie w kontekście jej nowych działań artystycznych, a życia prywatnego. Wszystko to ze względu na budzący ogromne emocje związek artystki z Travisem Kelce, zawodnikiem futbolu amerykańskiego. Para już w sierpniu ubiegłego roku zaręczyła się i wszystko wskazuje na to, że już w najbliższych dniach weźmie ślub!

Wiadomo już oficjalnie, że ślub odbył się 4 lipca w nocy czasu polskiego w Nowym Jorku. Potwierdziły się przy tym pogłoski, że gwiazdorska para wynajęła słynne Madison Square Garden, by właśnie tam ślubować sobie miłość aż po grób.

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Legenda Fleetwood Mac zaśpiewała na ślubie Taylor Swift!

W przestrzeni publicznej pojawia się coraz więcej plotek, odnośnie ceremonii ślubnej i wesela Swift. Jeszcze przed całym wydarzeniem mówiło się, jakoby na imprezie zaśpiewać miała sama Stevie Nicks! Jest to jedna z najbardziej cenionych wokalistek ze świata rocka, szczególnie kojarzona z zespołem Fleetwood Mac.

Jak donoszą osoby, które wzięły udział w weselu gwiazdorskiej pary, Nicks rzeczywiście dla niej zaśpiewała! Nie są znane jednak szczegóły występu artystki. Wiadomo natomiast, że występ dla Swift i Kelce dał również Paul McCartney! W przypadku ikony The Beatles wiadomo, że wykonał on, pierwszy raz od ponad 60 lat, legendarną kompozycję I Want to Hold Your Hand!

Co ciekawe, Stevie Nicks od dawna kibicuje związkowi pary. Artystka w wywiadzie dla "Rolling Stone" z 2024 roku stwierdziła:

Jest naprawdę mądra i wiele już przeszła. Myślę, że teraz jest w dobrym miejscu i ma dobrego mężczyznę. Mam nadzieję, że będą się w sobie coraz bardziej zakochiwać i odjadą w stronę zachodzącego słońca.

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