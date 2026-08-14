Zagrała Dominikę w "Poranku Kojota" i zniknęła. Co dziś robi i jak wygląda Magdalena Kumorek?

Magdalena Kumorek przyszła na świat 14 sierpnia 1979 w Pyskowicach, jednak dorastała w Gliwicach. Od najmłodszych lat wielką pasją aktorki była muzyka. Wiele wskazywało nawet na to, że to właśnie tę drogę zawodową wybierze Magdalena Kumorek. W 2000 roku zajęła pierwsze miejsce w Konkursie Piosenek Agnieszki Osieckiej ("Pamiętajmy o Osieckiej"), a także otrzymała Grand Prix na Festiwalu Piosenki Francuskiej w Lubinie. W 2002 roku ukończyła studia na Akademii Teatralnej w Warszawie i zaczęła pojawiać się na szklanym ekranie. Jej pierwszą aktorską kreacją była rola Marysi w spektaklu Teatru Telewizji "Dziennik uczuć". Jednak rozpoznawalność przyniosła jej rola w kultowej dziś komedii w reżyserii Olafa Lubaszenki z 2001 roku "Poranek Kojota". W filmie Kumorek wciela się w nieśmiałą i mającą wiecznego pecha Dominikę, siostrę Noemi.

Magdalena Kumorek zaśpiewała w Bydgoszczy

Co dziś robi Magdalena Kumorek?

Po występie w "Poranku Kojota" jej kariera aktorska nabrała tempa. Już w 2022 roku Kumorek dostała angaż do głównej roli w serialu "Samo życie", w którym przez ponad dwa lata wcielała się w Agnieszkę Augustynek–Dunin. Mimo iż rola przyniosła jej wielką rozpoznawalność, praca na planie była dla niej bardzo wyczerpująca i aktorka zrezygnowała z dalszej gry w serialu. Na jakiś czas zniknęła z ekranów i mogliśmy ją oglądać raczej w epizodycznych kreacjach w innych popularnych produkcjach, jak "Na dobre i na złe", "Ojciec Mateusz" czy "Hotel 52". Po raz kolejny główną rolę Magdalena Kumorek zagrała w serialu stacji TVN "Przepis na życie", w którym grała Annę Zawadzką. Czym dziś zajmuje się Magdalena Kumorek? Aktorka nigdy nie lubiła blasku fleszy, rzadko pojawia się na imprezach branżowych i ściankach. Choć dziś częściej występuje na deskach teatru, to nie porzuciła również śpiewania. Jesienią 2023 roku jej talent wokalny mogliśmy podziwiać w 19. edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo". Aktorka spełnia się także jako coachka i trenerka kompetencji scenicznych.

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