MŚ 2026: Cristian Volpato. Czy odrzucił Włochy, by zagrać dla Socceroos?

Decyzja Cristiana Volpato: wolta przed Mistrzostwami Świata

Ofensywny pomocnik, 22-letni Cristian Volpato, posiadający podwójne obywatelstwo, podjął kluczową decyzję dotyczącą swojej przyszłości reprezentacyjnej. Zawodnik urodził się i wychował w Sydney, lecz obecnie występuje w barwach włoskiego klubu Sassuolo. Jego niedawne oświadczenie wstrząsnęło światem futbolu, szczególnie w kontekście zbliżających się Mistrzostw Świata 2026, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku.

Wcześniejsze propozycje reprezentowania Australii, zarówno na mundialu w 2022 roku, jak i tegoroczna oferta trenera Tony’ego Popovica, zostały przez Volpato odrzucone. Piłkarz wyrażał wówczas chęć czekania na powołanie do kadry Włoch. Zmiana nadeszła po tym, jak w marcu potwierdzono, że reprezentacji Włoch ponownie zabraknie na Mistrzostwach Świata po raz trzeci z rzędu, co mogło wpłynąć na jego decyzję.

Procedura zmiany federacji i oczekiwania Socceroos

Australijska federacja piłkarska potwierdziła, że otrzymała od Cristiana Volpato pismo z oficjalną deklaracją gotowości do gry dla Socceroos. Uzyskano również stosowne zezwolenie od włoskich władz piłkarskich. Obecnie wszystkie niezbędne dokumenty zostały złożone do FIFA w celu formalnej zmiany federacji przez zawodnika, co jest ostatnim etapem przed jego oficjalnym debiutem w barwach Australii.

W oficjalnym komunikacie zaznaczono, że „Po uzyskaniu zgody Volpato będzie mógł oficjalnie reprezentować »Socceroos«”, co otwiera mu drogę do udziału w mundialu. Trener Tony Popovic ma ogłosić ostateczny, 26-osobowy skład kadry Australii w najbliższy poniedziałek, a zgrupowanie drużyny odbędzie się w Los Angeles. Australia zagra w fazie grupowej Mistrzostw Świata 2026 z Turcją, Stanami Zjednoczonymi i Paragwajem w terminie od 11 czerwca do 19 lipca.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.