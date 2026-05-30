MŚ 2026: Cristian Volpato. Czy odrzucił Włochy, by zagrać dla Socceroos?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
2026-05-30 9:17

Były reprezentant Włoch do lat 20, Cristian Volpato, podjął zaskakującą decyzję tuż przed piłkarskimi Mistrzostwami Świata 2026. Zamiast czekać na powołanie do kadry Włoch, piłkarz Sassuolo zdecydował się dołączyć do reprezentacji Australii, co budzi wiele pytań o jego motywacje. Ta wolta nastąpiła w kluczowym momencie, zmieniając plany kadrowe Socceroos przed nadchodzącym mundialem. Jak potoczą się jego losy?

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Biało-niebiesko-żółta piłka do gry leży na zielonej trawie boiska, w centrum kadru. Z lewej strony zbliża się do niej stopa w czarnym bucie z białymi paskami i czarną sznurówką, owinięta białą skarpetą i czarną getrą z białym logo "Nike". W tle, po prawej, widoczna jest kolejna stopa w czarnym bucie z korkami, również otoczona białą skarpetą. Wokół lewej stopy w powietrzu unosi się rozrzucona trawa, co sugeruje ruch.

Decyzja Cristiana Volpato: wolta przed Mistrzostwami Świata

Ofensywny pomocnik, 22-letni Cristian Volpato, posiadający podwójne obywatelstwo, podjął kluczową decyzję dotyczącą swojej przyszłości reprezentacyjnej. Zawodnik urodził się i wychował w Sydney, lecz obecnie występuje w barwach włoskiego klubu Sassuolo. Jego niedawne oświadczenie wstrząsnęło światem futbolu, szczególnie w kontekście zbliżających się Mistrzostw Świata 2026, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku.

Wcześniejsze propozycje reprezentowania Australii, zarówno na mundialu w 2022 roku, jak i tegoroczna oferta trenera Tony’ego Popovica, zostały przez Volpato odrzucone. Piłkarz wyrażał wówczas chęć czekania na powołanie do kadry Włoch. Zmiana nadeszła po tym, jak w marcu potwierdzono, że reprezentacji Włoch ponownie zabraknie na Mistrzostwach Świata po raz trzeci z rzędu, co mogło wpłynąć na jego decyzję.

Procedura zmiany federacji i oczekiwania Socceroos

Australijska federacja piłkarska potwierdziła, że otrzymała od Cristiana Volpato pismo z oficjalną deklaracją gotowości do gry dla Socceroos. Uzyskano również stosowne zezwolenie od włoskich władz piłkarskich. Obecnie wszystkie niezbędne dokumenty zostały złożone do FIFA w celu formalnej zmiany federacji przez zawodnika, co jest ostatnim etapem przed jego oficjalnym debiutem w barwach Australii.

W oficjalnym komunikacie zaznaczono, że „Po uzyskaniu zgody Volpato będzie mógł oficjalnie reprezentować »Socceroos«”, co otwiera mu drogę do udziału w mundialu. Trener Tony Popovic ma ogłosić ostateczny, 26-osobowy skład kadry Australii w najbliższy poniedziałek, a zgrupowanie drużyny odbędzie się w Los Angeles. Australia zagra w fazie grupowej Mistrzostw Świata 2026 z Turcją, Stanami Zjednoczonymi i Paragwajem w terminie od 11 czerwca do 19 lipca.

